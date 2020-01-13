各省兩會揭幕 首重穩經濟

自1月5日起新疆等多個省市自治區進入「兩會時間」，今年省級地方兩會也就此拉開大幕。各地曬出年度經濟成績單，又大力規劃今年發展目標，各省大多突出經濟建設，中共總書記習近平提出的「六穩」等穩經濟措施，依然是重中之重。

新華社報導，北京市第15屆人大三次會議昨天開幕，北京市長陳吉寧在會議上報告去年工作指出，初步預計全市地區生產總值較去年增長約6.2%，全市居民人均可支配收入實際增長約6.3%。考慮到經濟運行和實現就業、居民收入等重要目標的需要，2020年北京地區生產總值增長安排為6%左右。

陳吉寧還強調，北京要加強國家金融管理中心建設，進一步擴大金融業對外開放，吸引更多國際金融機構落地，爭取一批金融開放改革的突破性試點率先實施。

據人民網，無論是全國兩會還是地方兩會，政府工作報告關於經濟部分，都是備受輿論關注的焦點。

從今年各省級地方兩會報告來看，各地增長目標和速度不同。諸如，安徽省是持平，安徽省長李國英表示，2019年安徽預計全省生產總值為7.5%；而2020年發展的預期目標是，全省生產總值增長目標為7.5%，現行標準下剩餘的農村貧困人口全部脫貧。

浙江省則下調，浙江省長袁家軍的政府工作報告中則表示，2019年浙江省地區生產總值預計增長6.8%，而2020年浙江省主要預期目標為生產總值增長6%至6.5%。