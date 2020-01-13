地方「兆級」投資 1月密集開工

各地人大政協兩會近期陸續舉行，為了穩投資、穩經濟，各地方政府相繼公布上兆元（人民幣，下同）的投資計畫，百億、千億級重大項目集中在一月開工，專項債資金也加快發行支撐項目啟動，要促進經濟平穩運行。

新華網報導，武漢市重大項目11日在武漢光谷宣布集中開工，投資規模達2712.5億元，打響武漢2020年投資第一槍。同時，許多地方相繼亮出新年大規模投資計畫，在一月率先啟動一批重大項目。

諸如，河南計畫今年力爭完成「補短板」領域投資2兆元，鄭州市在一月已經啟動一批重大項目集中開工，總投資309億元。在江西省，一場名為「項目建設提速年」行動已經在今年啟動，總投資達2兆元。

中國各地方政府一月大規模投資，離不開財政金融支持。第一財經報導，人行日前調降金融機構存準率零點五個百分點，釋放長期資金8000億元；財政部日前也提前下達一兆元地方政府專項債券額度，都讓地方政府的資金更為充裕。

一月初，河南、四川、河北等省市已發行約1875億元新增專項債，整體一月地方計畫發行專項債規模將超過6000億元。這筆資金將為地方重大項目輸送資金，充分發揮專項債資金穩投資補短板效果。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，今年各地投資起步較早，兼顧結構優化與民生改善。2020年穩投資的重點將集中在先進製造、民生建設、基建設施等領域。這三方面將成為供給側結構性改革與需求端宏觀調控的契合點。落實中共中央經濟工作會議的要求，引導資金投向供需共同受益、基礎設施短板等領域。

中國政府債務研究中心主任劉曉光說，重啟民間投資仍是穩投資的關鍵重點，民間投資啟動的核心在於提高投資未來預期收益率，包括產權的可保護性、資本投資的新空間、投資成本的降低，及投資產業需求的擴展等方面。