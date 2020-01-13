阿里、美團在港股價 今早雙創新高

阿里巴巴今（13）早盤在港股價漲1.9%至港幣222.2元，創上市以來新高；美團早盤升逾3%，最高來到港幣113.4元，同樣創上市新高。至於港股股王騰訊今早衝至港幣400.6元。

據香港文匯報指出，大陸今將派代表團赴美簽署首階段貿易協議，港股已經連升六周，恆指上周五收28,638點，漲0.3%。新經濟股持續上揚，科網巨擘阿里巴巴回歸港股後強勢破頂，掀起中概股回港上市熱潮，預期中概股回流將成為今年投資主題，港交所將受惠。

香港新股巿場自去年第4季起明顯轉旺，約有200檔企業提交上市，港交所管理層視阿里回流上市成功，希望未來有更多中概股跟隨阿里的步伐，並且已將40家至50家中概股視為爭取目標，吸引他們回流香港，其中包括攜程、網易及百度等。

另一方面，恆指公司將就同股不同權及第二上市公司納入恆指咨詢市場，阿里巴巴、美團及小米有望晉身為恆指成分股。通過快速納入規定，若檢討時上市公司市值達港股首5位，上市滿三個月即可成為藍籌；排名6位至15位及排名16至20位，則可分別於上市後6個月和1年納入。