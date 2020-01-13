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大陸債券外資連13個月增持 規模逾8.7兆元

2020-01-13 11:10聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

2019年境外機構投資者持有的大陸債券突破人民幣2兆元（新台幣8.79兆元），自2018年12月以來，外資已連續13個月增持大陸債券。分析稱，在全球負利率債券規模不斷下滑，大陸債券市場不斷擴大開放，債券具有相對較高收益率，獲國際投資者青睞。

人民日報海外版報導，中國外匯交易中心數據顯示，2019年境外機構投資者買入大陸債券人民幣3.2兆元，賣出債券人民幣2.1兆元，淨買入人民幣1.1兆元。

統計至2019年12月，共2,608家境外機構投資者進入大陸銀行間債券市場；境外機構持有的人民幣債券規模達2兆1,877億元，2019年全年增加人民幣4,578億元。自2018年12月以來，外資已連續13個月增持大陸債券。

外資機構購買的大陸債券中，國債最受青睞。數據顯示，截至2019年12月，外資持有國債金額達人民幣1.31兆元，占外資中債託管規模的69.74%。而境外機構對其他類債券，如國開債、農發債和進出口行債等則有所減持；地方債、企業債、中票等，變動較小。

中國銀行首席研究員宗良表示，在國際債券市場上，國債是最流行的品種。國債代表了一個國家的信用，同時風險偏低，是國際間投資很重要的品種。「從大陸總體債券規模來看，國債規模目前占比仍然偏低，未來具備很大潛力。」

外資為何加倉？分析稱，誘人的利差、人民幣匯率趨穩、一系列開放舉措、愈發暢通的進入渠道等多重因素，令大陸債券市場成為投資熱土。大陸債券收益率高，國際投資者感興趣，中國也懷著一種開放的態度，幾個因素相互關聯，形成了今天這個局面。

2019年境外機構投資者持有的大陸債券突破人民幣2兆元，自2018年12月以來，...
2019年境外機構投資者持有的大陸債券突破人民幣2兆元，自2018年12月以來，外資已連續13個月增持大陸債券。照片／一牛財經網
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