滬指早盤跌0.49% 新能源汽車活躍

A股三大指數今（13）日開盤後震盪走低，盤面上，新能源汽車、白酒族群表現強勢，總體上，兩市個股普跌，市場人氣再度陷入低迷，賺錢效應較差。截至發稿，滬指報3,077.26點，跌0.49%；深成指報10,865.63點，跌0.13%；創指報1,897.06點，跌0.37%。

新浪財經報導，從族群上看，新能源汽車、白酒、半導體族群居行業漲幅榜前列，福建自貿區、雲游戲、保險族群居跌幅榜前列。

華泰證券認為，近一個半月，A股市場的突出是增量資金入場之下的熱點擴散，當前基本面復甦與流動性偏寬兩條邏輯線在資產價格上並行演繹，兩條線均強勢的趨勢或難以持續，收斂驗證時點將在2月下旬後。

招商證券表示，年初市場風險偏好總體回升，增量資金加速入市，帶動市場活躍度提升。另一方面，受益於科技上行周期，科技股受到全球投資者追捧並向小市值公司擴散。短期建議關注業績超預期改善帶來的投資機會。