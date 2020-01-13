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滬指早盤跌0.49% 新能源汽車活躍

2020-01-13 10:34聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

A股三大指數今（13）日開盤後震盪走低，盤面上，新能源汽車、白酒族群表現強勢，總體上，兩市個股普跌，市場人氣再度陷入低迷，賺錢效應較差。截至發稿，滬指報3,077.26點，跌0.49%；深成指報10,865.63點，跌0.13%；創指報1,897.06點，跌0.37%。

新浪財經報導，從族群上看，新能源汽車、白酒、半導體族群居行業漲幅榜前列，福建自貿區、雲游戲、保險族群居跌幅榜前列。

華泰證券認為，近一個半月，A股市場的突出是增量資金入場之下的熱點擴散，當前基本面復甦與流動性偏寬兩條邏輯線在資產價格上並行演繹，兩條線均強勢的趨勢或難以持續，收斂驗證時點將在2月下旬後。

招商證券表示，年初市場風險偏好總體回升，增量資金加速入市，帶動市場活躍度提升。另一方面，受益於科技上行周期，科技股受到全球投資者追捧並向小市值公司擴散。短期建議關注業績超預期改善帶來的投資機會。

周末消息方面，大陸央行副行長潘功勝稱繼續實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節。大陸銀保監會宣布，2020年普惠型小微企業貸款綜合融資成本要再降0.5個百分點，5家大型銀行普惠型小微企業貸款增速高於20%。工信部部長苗圩稱，今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定，不會大幅退坡。

A股三大指數今（13）日開盤後震盪走低，盤面上，新能源汽車、白酒族群表現強勢。照...
A股三大指數今（13）日開盤後震盪走低，盤面上，新能源汽車、白酒族群表現強勢。照片／股城網
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