5G產業化 陸將建600萬基站

中國工業經濟聯合會會長、工業和信息化部原部長李毅中11日在廣東佛山出席「2020中國製造論壇」時表示，中國大陸5G商用已開始，未來要實現5G產業化，需用7年左右，花1.2兆元至1.5兆元人民幣，在全大陸範圍建600萬個基站。

中新社報導，目前，中國大陸4G基站已超500萬個。李毅中稱，建600萬個5G基站不是要把4G基站廢除，而是在原有4G基站基礎上改造更新。

李毅中指出，十多年時間，中國大陸從2G到5G發展迅速，大大提高了信息產業水平，也提高了互聯網服務能力，如今中國大陸已在5G專利、標準、評估許可、網絡部署等方面取得了階段性成功，中國大陸5G專利數占全球比率超30%。

李毅中表示，隨著5G產業化程度的提高，要使其為工業製造業應用服務，要制定方案、開展應用試點，推廣「5G+工業互聯網」。他同時強調，推動數字經濟發展，談5G也要談「四基」，即基礎零部件、基礎工藝路線、關鍵基礎材料及產業技術基礎。但目前中國大陸的「四基」並不算強，例如有些行業的工業設備較為落後；關鍵零部件、材料自給率不高等。

他指出，中國大陸在不同行業、不同地區、不同企業的「四基」發展情況各異，水平參差不齊，需要「補欠帳，強基礎」。如何提升「四基」？李毅中認為，從國內外的經驗來看，一要長期專注研發；二要聚焦創新驅動；三要堅持質量為先；四要擴展市場。