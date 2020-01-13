浙江去年生產總值 突破6兆

浙江省十三屆人大三次會議12日在杭州開幕。浙江省長袁家軍作政府工作報告時介紹，預計去年浙江全省生產總值突破6兆元（人民幣，下同）、同比增長6.8%。在談及2020年目標任務時，袁家軍表示，建議2020年（浙江）全省經濟社會發展主要預期目標為：生產總值同比增長6%-6.5%，在高質量基礎上能快則快。

中新社報導，浙江省政府工作報告顯示，2019年該省各主要經濟指標穩中有進。其中，一般公共預算收入同比（與上一年相比）增長6.8%，城鄉居民收入分別同比增長8.3%、9.4%，固定資產投資同比增長10.1%，規模以上工業增加值同比增長6.5%，預計進出口總額突破3兆元，其中出口同比增長8.5%，社會消費品零售總額同比增長18.1%。

經濟穩步增長離不開浙江強創新增動能努力。如該省推進製造業轉型升級，去年新增上雲企業6萬家，在役工業機器人8.9萬台。浙江數字經濟核心產業增加值同比增長15%，占地區生產總值比重達10%。

作為東部沿海省分，浙江全省生產總值在2004年突破兆元，後分別於2008年、2011年、2014年、2017年突破2兆、3兆、4兆、5兆元。2018年，浙江全省生產總值為56197億元。

袁家軍強調，2020年浙江將健全逆周期調節機制，著力抓項目、擴投資、拓市場、促消費，著力推動資源要素向優勢領域集中，著力建設現代化經濟體系，確保經濟發展穩中有進、持續向好。