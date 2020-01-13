長三角一體化 浙江4大建設相挺

浙江省第十三屆人民代表大會第三次會議12日在杭州開幕，浙江省長袁家軍作政府工作報告。 中新社 分享 facebook 浙江省第十三屆人民代表大會第三次會議於12日在浙江杭州舉行。浙江省長袁家軍作政府工作報告時表示，2020年，浙江將通過縱深推進小洋山全域一體化開發，協同推進長三角港口一體化發展，打造世界級港口群等，推動長三角一體化發展。

中新社報導，2019年，浙江著力落實長三角一體化發展戰略。袁家軍表示，浙江率先編製實施推進長三角區域一體化發展行動方案，啟動長三角生態綠色一體化發展示範區建設，務實推進重點領域合作和重大項目落地，形成浙江全省域全方位參與態勢。

以重點領域科創產業協同發展為例，浙江協同其他長三角區域省市共同編製「長三角科技創新共同體發展規劃」，共同推動G60科創走廊建設、長三角科技資源共享服務平台試運行、科技「創新券」通用通兌範圍進一步擴大。

袁家軍表示，2020年，浙江將以「四大」（大灣區、大花園、大通道、大都市區）建設為載體推動長三角一體化發展，合力推進長三角生態綠色一體化發展示範區建設，縱深推進小洋山全域一體化開發，推進長三角聯合創新基地、數字長三角、都市圈城際軌道等一大批標誌性工程，「突出政府主導、企業主體，謀劃實施寧波前灣滬浙合作發展區、嘉興全面接軌上海橋頭堡，推動共建蘇浙皖產業合作區、平湖—金山產城融合發展區，促進省際毗鄰區域協同發展」。

除長三角一體化發展外，該省亦對落實海洋經濟發展示範區建設、舟山江海聯運服務中心、中國（浙江）自由貿易試驗區等大陸國家戰略作出新的部署。

以中國（浙江）自由貿易試驗區為例，該自貿區油氣儲備能力達3100萬方，保稅燃料油供應突破400萬噸。浙江提出，2020年將深入推進中國（浙江）自由貿易試驗區創新發展，高質量完成三年改革試點任務，著力打造大宗商品跨境貿易人民幣國際化示範區，積極推進自貿區擴權擴區改革，加強與上海自貿試驗區臨港新片區聯動，加快省內聯動創新區建設，謀劃建設自由貿易港。