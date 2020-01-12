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台商參與長三角等新聞 成2019年滬台交流十大新聞

2020-01-12 14:39聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

上海市海峽兩岸交流促進會主辦的「2019年滬台交流十大新聞」評選活動，12日揭曉評選結果，經過專業評審和網友投票，「台商聚力長三角、兩岸共享新機遇」台商參與長三角區域一體化發展活動等新聞，獲評2019年滬台交流十大新聞。

入選新聞分別有，以「台商聚力長三角、兩岸共用新機遇」為主題的台商參與長三角區域一體化發展活動、「2019上海一台北城市論壇」、「第二屆進博會參展台灣企業踴躍，數量增七成」、「上海海峽兩岸研究會成立」、「五位台胞分別獲評 『上海市三八紅旗手』和『上海市青年五四獎章』」。

還有「解台灣青年住房之憂，上海提供300套公租房」、「2019海峽兩岸電競文化節吸引滬台青年競技」、「兩岸新媒體人雲集上海縱論發展之路」、「上海積極救助在交通事故中受傷台胞」、「崇明舉辦定向賽，滬台青年歡樂開跑」新聞。

主辦方表示，2019年滬台交流十大新聞集中呈現過去一年滬台兩地城市、經貿、文化等各方面交流的豐碩成果，體現了上海積極全面落實中央各項惠台政策的大局意識，體現了上海服務台商台企、創新政策措施的擔當意識，體現了台商台胞融入上海發展、參與上海建設的兩岸親情。

2019年上海口岸出入境台胞1,689,545人次，截至2019年11月，上海累計批准台商投資專案14,251個，吸引合約台資422.46億美元。

台商投資長三角項目簽約儀式。特派記者林宸誼／攝影
台商投資長三角項目簽約儀式。特派記者林宸誼／攝影
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