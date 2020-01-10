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5G元年 大陸2019年5G手機竟賣輸2G

2020-01-10 14:58聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸工信部去年6月6日正式發放5G商用牌照，2019年也因此被稱為大陸的「5G元年」，各家電信業者與手機大廠無不積極衝刺5G業務。不過，工信部旗下的中國信息通信研究院公布的數據卻顯示，2019年全年，大陸5G手機出貨量為1,376.9萬部，竟然還低於2G手機的1,613.1萬部。

中國信息通信研究院近日發布「2019年12月國內手機市場運行分析報告」指出，2019年全年，大陸手機市場總體出貨量達3.89億部，較2018年下降6.2%。其中2G手機1,613.1萬部、3G手機5.8萬部、4G手機3.59億部，5G手機1,376.9萬部。

2019年全年大陸上市新機型達573款，比前一年減少25.0%，其中2G手機138款、3G手機1款，4G手機399款、5G手機35款。當中於2019年12月上市的新機型有35款，其中2G手機7款、4G手機17款、5G手機11款。

去年全年，大陸國產品牌手機出貨量3.52億部，下降4.9%，占同期手機出貨量的90.7%；大陸國產上市新機型506款，下降27.2%，占同期手機上市新機型數量的88.3%。

儘管大陸已於去年正式啟動5G商用，但因5G訊號尚未全面普及，加上5G手機與資費仍偏高，因此多數消費者還在觀望中。數據調查公司Counterpoint預測，2020年全球5G智慧手機出貨量將會超過2.7億部，其中，5G手機在中國市場今年的出貨量預估將會超過1.5億部。

大陸2019年5G手機出貨量不到1,400萬部，但預估今年將會超過1.5億部。（...
大陸2019年5G手機出貨量不到1,400萬部，但預估今年將會超過1.5億部。（路透）
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