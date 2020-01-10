大陸宣示從重懲處襲警行為 不得視為一般故意傷害

大陸最高人民法院、最高人民檢察院與公安部聯合發布「關於依法懲治襲警違法犯罪行為的指導意見」，強調不能將襲警行為等同於一般故意傷害行為，「指導意見」並明列對特定情形還將進一步從重處罰，且一般不得適用緩刑。

大陸公安部10日上午在北京召開記者會，通報這份「指導意見」相關情況。公安部新聞發言人郭林表示，因特殊的工作性質，民警在依法履職過程中時常遭受違法犯罪分子的暴力侵害，甚至打擊報復。

為此，公安部會同最高人民法院、最高人民檢察院於2019年12月27日，以「兩高一部」名義聯合印發這份「指導意見」，並於印發之日起正式施行。

這是中國大陸第一份由「兩高一部」聯合推出，專門懲處襲警違法犯罪行為的規範性文件。根據大陸刑法規定，暴力襲擊正在依法執行職務的人民警察，依妨害公務罪從重處罰。

「指導意見」還列出包括：使用兇器或者危險物品襲警、駕駛機動車襲警的；妨害民警依法執行職務，造成他人傷亡、公私財產損失或者造成犯罪嫌疑人脫逃、毀滅證據等嚴重後果的；造成多人圍觀、交通堵塞等惡劣社會影響的；糾集多人襲警或者襲擊民警二人以上的；曾因襲警受過處罰，再次襲警的；實施其他嚴重襲警行為等情形者，都將從重處罰，且一般不得適用緩刑。

「指導意見」還要求各級人民法院、人民檢察院和公安機關在辦理此類案件時，不能將襲警行為等同於一般的故意傷害行為，不能僅以造成民警身體傷害作為構成犯罪的標準，要綜合考慮襲警行為的手段、方式以及對執行職務的影響程度等因素，準確認定犯罪性質，從嚴追究刑事責任。

此外，「指導意見」對員警在非工作時間履行職務和非執行職務期間也進行了保護。大陸公安部法制局副局長孫萍在記者會中表示，民警在非工作時間依照「人民警察法」等法律履行職責的，應當視為執行職務。