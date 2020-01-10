貿易戰歇火 人民幣近一個月大漲逾千點

10日人民幣對美元中間價調升146個基點，報6.9351，創2019年8月5日以來新高。受到中美貿易戰暫時停火等因素激勵，在岸人民幣對美元匯率從去年12月初的7.0449，一路漲至今年1月9日收盤的6.9311，一個多月就升值達1,138個基點。

中美去年12月13日宣布，雙方已就第一階段經貿協議文本達成一致。最新消息指出，美中第一階段經貿協議預計於美東時間15日在白宮簽署。貿易戰趨緩激勵近期大陸股匯市表現。

本周，人民幣中間價累計調升330個基點。據中國證券網報導，莫尼塔研究首席經濟學家鐘正生認為，美元對人民幣匯率的中樞將上升到6.9附近，波動區間預估將來到6.7-7.1之間。

鐘正生表示，2019年10月以來，美元指數開啟的走弱過程將貫穿2020年，或將成為帶動人民幣升值的一股關鍵力量。

除了人民幣持續走強外，陸股近期也節節高升。9日滬深兩市高開高走，上證指數上漲0.91%，報3,094.88點；深證成指上漲1.79%，報10,898.17點；創業板指上漲2.71%，報1,913.14點，創2018年4月以來新高。