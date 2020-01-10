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港海洋公園求救 申請百億紓困

2020-01-10 02:00經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

香港海洋公園向政府申請港幣百億紓困。 中通社
香港海洋公園向政府申請港幣百億紓困。 中通社
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香港反送中抗爭成了壓垮海洋公園的最後稻草，已經連虧四年的海洋公園經營雪上加霜，向香港政府申請港幣100億元（約新台幣380億元）紓困，將用作種子基金，進行公園大翻新及營運之用。

據了解海洋公園已經擬定全新定位策略發展計畫建議書，將會分三期進行，包括重建及翻新設施、增加餐飲設施等，預計將於2024至2026年完成。

由於香港迪士尼樂園2017年也向香港政府申請注資港幣54.5億元，啟動總經費港幣109億元的六年擴建計畫，香港旅遊業促進會總幹事崔定邦指出，海洋公園虧損多年，向港府申請紓困注資港幣100億元，除了用作擴建，增加入場人數，也期望可降低營運壓力。

中新網報導，香港海洋公園擬向港府提交全新定位策略發展計畫，不是以增加機動遊戲主題區為目標，而是要利用保育及大自然元素，發展全新專案。其中在南朗山增設叢林探險設施，會有行山棧道、攀石活動，並增設空中纜車等專案。

香港旅遊界立法會議員姚思榮表示，即使現在開始擴建，都要數年後落成，但完全不做，就只會被搶客。

據報導，海洋公園管理層早前已約見各政黨簡介計畫，1月20日將到立法會經濟事務委員會交代詳情，稍後再向財委會申請撥款。

香港旅遊業議會名譽顧問胡兆英表示，海洋公園面對嚴竣挑戰，早年大陸團減少已令海洋公園逐步轉型，吸引自由行及東南亞旅客，但適逢2019年修例風波，訪港旅客大減，令入園人數及收入下跌，若特區政府注資港幣100億元，將有望增加公園競爭力，同時增加營運資金。

胡兆英指出，善用南朗山及大樹灣一帶的景色，將會帶來新鮮感，而海洋公園本身賣點就是保育，新增保育中心可吸引更多遊學團，海洋公園短期內的新專案只有水上樂園，更要爭取2020年暑假前開幕，相信有望刺激入場，連同海洋公園的酒店，可吸引年輕人及家庭客源。

海洋公園香港迪士尼立法會

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