陸民企500強 阿里排第一

胡潤研究院昨（9）日發布「2019胡潤中國500強民營企業」。阿里巴巴以人民幣3.8兆元（約新台幣16兆元）市值居冠，騰訊以2.9兆（約新台幣12兆元）市值居次，平安保險以1.5兆（約新台幣6兆元）市值位居第三。

分享 facebook 中新經緯報導，報告稱，這是胡潤研究院首次發布該榜單。所謂中國民營企業，是指總部在中國大陸的非公有制企業。上市公司企業市值按照2019年11月29日的收盤價計算，非上市公司企業估值參考同行業上市公司進行估算。報告指出，企業上榜門檻為人民幣140億元，上榜企業總市值達人民幣36兆元，相當於大陸2018年GDP的四成，平均市值為人民幣710億元。

胡潤百富董事長胡潤表示，500強中，三分之二是上市公司，其餘三分之一是非上市公司或只有部分上市。50多家公司是國有改制企業，占比逾一成，包括格力電器和雙匯等。

榜單顯示，前十名中，總部廣東的企業最多，有四家；其次是北京，有三家；排名第三的是浙江，有二家。此外，前十名中有八家企業來自新興產業，分布在電子商務、傳媒與娛樂、大健康領域。分地域來看，北京上榜民企數量排名第一，有101家公司上榜；上海和深圳分別以67家和63家排名第二、第三名。

根據報告，500強中，涵蓋新興產業的公司達238家，占比47%，以阿里巴巴和騰訊為首。新興產業涵蓋節能環保、新興資訊產業、生物產業、新能源、新能源汽車、高端裝備製造業和新材料。傳統行業中，房地產占比最高，其次是金融和食品飲料業。

報告稱，新興產業中，先進製造業占比51%，華為以人民幣1.2兆的估值在先進製造領域排名第一。科大訊飛以730億估值獲得AI領域第一名，其次是人臉識別技術領先企業商湯科技和曠視科技。

值得注意的是，大陸區塊鏈領域有兩家生產礦機的代表性企業，分別是嘉楠耘智和比特大陸。去年11月嘉楠耘智在美國上市後，市值縮水，未達到榜單門檻。比特大陸尚未上市，估計也較之前縮水，目前估值僅人民幣300億元。