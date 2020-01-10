房價高 廈門租金收益率倒數第一

廈門房價收入比偏離度，一度稱冠大陸。圖為當地一新建案。 中新社 分享 facebook 易居房地產研究院8日發布的一份報告顯示，去年四季度中國大陸50個主要城市住宅租金收益率為2.4%，環比增長2%。其中，廈門、深圳、三亞等城市由於房價水平遠超租金水平，租金收益率較低。

中新社報導，租金收益率，是指出租房屋獲得的租金同購買房屋所花代價的比值。換言之，就是衡量如果買房用於出租，多少年能回本。報告顯示，去年四季度，中國大陸50城租金環比下跌1%，房價環比下跌2%。

為何房地產市場趨冷，但租金收益率漲幅擴大？報告顯示，去年四季度，50城租金和房價均環比下跌，不過房價下跌幅度大於租金，導致租金收益率有所上升。

易居研究院研究員王若辰表示，與已開發國家相比，中國大陸主要城市2.4%的租金收益率偏低，目前已開發國家住宅租金收益率的大致水平在5%左右。

王若辰表示，去年四季度租金再次下跌一定程度表明居民消費能力下降，實體經濟疲軟尚未明顯改善。四季度中國大陸房地產市場出現重要調整拐點，二手房價下跌明顯，預計隨著2020年樓市進一步調整，房價仍有下跌空間，租金收益率或將繼續上升。

分城市來看，報告顯示，去年四季度租金收益率排名前5的城市分別為錦州（3.9%）、牡丹江（3.6%）、烏魯木齊（3.6%）、宜昌（3.4%）和桂林（3.3%），主要是弱二線城市和三線城市。這些城市近幾年房價整體漲幅不大，租金穩步上漲，因此租金收益率較高。

同時，租金收益率最低的5個城市分別為廈門（1.1%）、深圳（1.4%）、三亞（1.5%）、青島（1.5%）和福州（1.6%），這些城市的房價水平遠超租金水平，並且近幾年房價漲幅遠大於租金漲幅。以廈門為例，近兩年當地房價漲幅較大，積累一定泡沫，租金漲幅遠小於房價漲幅，因此租金收益率自2016年二季度以來一直維持在50城中最低水平。