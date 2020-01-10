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海南旅遊增長11% 總收入超千億

2020-01-10 02:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「2020年海南旅遊和文化廣電體育工作會議」9日舉行，會議透露，2019年海南一共接待中國大陸國內外遊客8314萬人次，同比（與上一年相比）增長9%；實現旅遊總收入1050億元（人民幣，下同），同比增長11%。

新華社報導，2019年海南旅遊文化體育產業經濟發展呈現總體平穩、質量穩步提升的良好態勢。據初步預計，2019年，海南全省共接待中國大陸國內外遊客8314萬人次，同比增長9%，其中接待入境遊客142萬人次，同比增長12.4%；實現旅遊總收入1050億元，同比增長11%；旅遊產業增加值同比增長10%，文化產業增加值同比增長2%，體育產業增加值同比增長20%。

去年，海南省旅文廳以制度創新為突破口，共推出「以海南旅遊衛星帳戶構建旅遊統計新體系」、「創新導遊管理機制，規範旅遊市場秩序」、「境外電視頻道傳送審批及監管新模式」、「率先建立帆船運動旅遊管理專項制度」等4項經省深改委認可併發布的制度創新案例，推出「海南省海洋旅遊發展總體規劃（2018-2035）」、「海南省郵輪旅遊發展規劃（2018-2035）」、「海南省鄉村旅遊總體規劃（修編）」3個規劃，不斷夯實與自由貿易港相匹配的制度、規劃和政策體系。

為推動旅遊文體產業提質增效，海南省旅文廳以優化營商環境為基礎，推進產業招商和項目建設。2019年，中免集團、中國旅遊集團、凱撒旅遊集團等8家企業在海南註冊落戶總部、文旅總部或區域總部。海南首家中韓合資旅行社三亞麗德國際旅行社落戶三亞。凱蒂貓主題樂園、保亭探索發現探險樂園等項目取得突破性進展。

體育旅行社

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