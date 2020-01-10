大陸嚴管 融資租賃公司

大陸銀保監會8日公布「融資租賃公司監督管理暫行辦法（徵求意見稿）」，針對「空殼」、「失聯」等較為突出的行業問題定下從嚴監管基調。

中新社報導，大陸官方數據顯示，截至2019年6月末，中國融資租賃公司（不含金融租賃公司）共10900家。其中，內資試點融資租賃公司385家，外商投資融資租賃公司10515家，註册資本金合計30699億元（人民幣，下同），資產總額合計40676.54億元。

大陸銀保監會有關部門負責人指出，近年來，隨著融資租賃行業快速發展，偏離主業、無序發展等行業問題突出，亟需建立健全審慎、統一的制度規範，夯實強化監管、合規發展和規範管理的制度基礎。為引導融資租賃公司專注主業、回歸本源，加強對其監管約束，此次「辦法」中新增加了部分審慎監管指標內容。如融資租賃公司融資租賃和其他租賃資產比重不得低於總資產的60%；融資租賃公司的風險資產總額不得超過淨資產的8倍等。

值得一提的是，據大陸全國融資租賃企業管理信息系統顯示，目前該行業整體開業率不高，約72%的融資租賃公司處於空殼、停業狀態。

上述負責人表示，為解決當前行業存在的「空殼」、「失聯企業較多等問題，指導地方金融監管部門做好融資租賃公司清理規範工作，在「辦法」中官方設置不超過2年達標過渡期，過渡期內原則上暫停融資租賃公司的登記註册，並要求存量融資租賃公司在1至2年內達到「辦法」規定的有關監管要求。

該負責人稱，制定「辦法」將有利於促進融資租賃行業規範發展，進一步拓寬中小微企業融資渠道；有利於統一融資租賃業務監管規則，補齊監管制度短板，強化事中事後監管；有利於深化金融供給側結構性改革。