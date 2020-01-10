台企在鄂投資 比往年好

湖北省台辦披露，2019年該省新增台資項目75個，投資總額首次超過30億美元。2017年至2019年，台企在鄂連續3年追加投資額均好於往年。

中新社報導，台商在湖北投資始於1988年。30餘年來，台灣百大企業中已有60多家在鄂投資，鴻海精密、威盛、聯發科等一批重點企業紛紛落戶，湖北成為中西部台資密集區。

近年來，隨著外部經濟環境複雜因素增多，部分在鄂台企面臨要素成本上漲、擴規速度放緩、訂單減少、轉型升級乏力、內生動能不足等問題。對此，湖北多措並舉優化營商環境，實現台企在鄂投資的不降反增。

為幫助台企應對要素成本上漲等問題，湖北開展減稅降費工作。近兩年來，801家在鄂台企共享受各類減稅降費優惠7.31億元（人民幣，下同）。2017年以來，湖北每年設立4000萬元涉台專項資金，扶持涉台園區建設和在鄂台企轉型升級。近3年來，先後有100多家台企獲得轉型升級扶持資金1億多元。

台企滬士電子、欣益興電子乘5G產業東風，增加研發投入，生產訂單快速攀升，實現產業向高端躍升；主要生產壓敏電阻等電子元器被動組件的台企興勤（宜昌）電子有限公司，加快推進新能源汽車電池包傳感器項目建設，擴展新能源傳感器生產配套能力。

武漢東湖新技術開發區利用大型集成電路與半導體產業優勢，引進台灣尖端技術人才，吸引三選科技等一批台資配套企業入駐。黃石不僅集聚滬士電子、欣益興電子、定穎電子等三大電子信息產業旗艦台企，還先後引進12家投資總額過千萬美元的配套台企，成為以台資為主的大陸第三大印刷電路板產業集聚區。

湖北省台辦主任李建紅表示，下一步，將以貫徹落實「26條措施」為契機，著力解決阻礙台資企業發展和困擾台胞生活的難題，優化營商環境，促進鄂台交流合作、深化鄂台兩地融合發展。