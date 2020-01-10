親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台企在鄂投資 比往年好

2020-01-10 02:09聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

湖北省台辦披露，2019年該省新增台資項目75個，投資總額首次超過30億美元。2017年至2019年，台企在鄂連續3年追加投資額均好於往年。

中新社報導，台商在湖北投資始於1988年。30餘年來，台灣百大企業中已有60多家在鄂投資，鴻海精密、威盛、聯發科等一批重點企業紛紛落戶，湖北成為中西部台資密集區。

近年來，隨著外部經濟環境複雜因素增多，部分在鄂台企面臨要素成本上漲、擴規速度放緩、訂單減少、轉型升級乏力、內生動能不足等問題。對此，湖北多措並舉優化營商環境，實現台企在鄂投資的不降反增。

為幫助台企應對要素成本上漲等問題，湖北開展減稅降費工作。近兩年來，801家在鄂台企共享受各類減稅降費優惠7.31億元（人民幣，下同）。2017年以來，湖北每年設立4000萬元涉台專項資金，扶持涉台園區建設和在鄂台企轉型升級。近3年來，先後有100多家台企獲得轉型升級扶持資金1億多元。

台企滬士電子、欣益興電子乘5G產業東風，增加研發投入，生產訂單快速攀升，實現產業向高端躍升；主要生產壓敏電阻等電子元器被動組件的台企興勤（宜昌）電子有限公司，加快推進新能源汽車電池包傳感器項目建設，擴展新能源傳感器生產配套能力。

武漢東湖新技術開發區利用大型集成電路與半導體產業優勢，引進台灣尖端技術人才，吸引三選科技等一批台資配套企業入駐。黃石不僅集聚滬士電子、欣益興電子、定穎電子等三大電子信息產業旗艦台企，還先後引進12家投資總額過千萬美元的配套台企，成為以台資為主的大陸第三大印刷電路板產業集聚區。

湖北省台辦主任李建紅表示，下一步，將以貫徹落實「26條措施」為契機，著力解決阻礙台資企業發展和困擾台胞生活的難題，優化營商環境，促進鄂台交流合作、深化鄂台兩地融合發展。

半導體台商開發區

延伸閱讀

跨國企業注意！安永：一次性移轉訂價調整 面臨...

台企投資越南 科技業躍主力

調整架構提升營運效能 台企銀成立保險代理部

雲南自貿區邀台商台企發展 共用紅利

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

外資、民企准入…大陸油氣開採 全面開放

2020-01-10 01:07

兩江新區 打造百億級科創投資基金群

2020-01-10 02:09

大陸嚴管 融資租賃公司

2020-01-10 02:09

古玩舊貨市場 納入監管

2020-01-10 02:09

海南旅遊增長11% 總收入超千億

2020-01-10 02:08

房價高 廈門租金收益率倒數第一

2020-01-10 02:08

陸民企500強 阿里排第一

2020-01-10 02:01

重慶設百億級科創基金

2020-01-10 02:00

微信小程序交易額逾3兆

2020-01-10 02:00

港海洋公園求救 申請百億紓困

2020-01-10 02:00

首批5G設備標準公布

2020-01-09 23:42

陸去年CPI增2.9% 未越紅線

2020-01-09 23:42

微信用戶最愛的表情貼圖是這一個啦！

2020-01-09 17:32

在岸人民幣升破6.93關口 創去年8月來新高

2020-01-09 15:45

陸將全面開放油氣勘查開採市場 兩岸油氣合作有譜？

2020-01-09 12:07

大陸春運明天啟動 估發送旅客30億人次

2020-01-09 11:37

大陸自然資源部：全面開放油氣勘查開採市場

2020-01-09 11:18

胡潤中國500強民企：阿里巴巴稱冠 騰訊第二

2020-01-09 10:49

美伊緊張人民幣即期匯價雙升 在岸創去年8月以來新高

2020-01-09 10:07

陸去年CPI升2.9% 上月豬肉價格飆升97%

2020-01-09 10:04

歷來最慘！陸重要城市商辦空置率屢創新高

2020-01-09 09:48

德陽智慧營業廳開張 供電服務「無人化」辦理

2020-01-09 01:52

大陸貨出口 貿易救濟案、金額雙減

2020-01-09 01:52

上海推全球服務商 對台律師所先試

2020-01-09 01:52

包頭稀土交易 破2千億元

2020-01-09 01:52

廣州保障住宅 首開放單身購買

2020-01-09 01:51

惠州港貨物 進出口破億噸

2020-01-09 01:51

大陸瑞幸咖啡店數超越星巴克

2020-01-08 23:34

中信股份賣麥當勞22%股權

2020-01-08 23:34

李克強：快快還清民企欠款

2020-01-08 23:34

人民幣官價升至逾五月高點

2020-01-08 23:34

加大投資 瑞幸咖啡要募資210億

2020-01-08 23:33

高德與HERE宣佈海外地圖合作，與百度搶國際市場

2020-01-08 22:10

工信部再點名15款侵害用戶權益APP 瑞幸咖啡在列

2020-01-08 21:27

人民幣兌美元中間價創逾五個月最高

2020-01-08 16:52

中東局勢緊張 滬指收挫1.2%

2020-01-08 16:01

陸農業部：非洲豬瘟防控嚴峻 疫情將呈點狀發生

2020-01-08 14:56

瑞幸咖啡直營門店數達4507家 進軍無人零售

2020-01-08 14:21

滬指半日跌17點 深成指跌7點

2020-01-08 12:04
看更多

熱門文章

美女學霸閃婚半年竟墜樓亡 絕望訴：帥尪與男曖昧

2020-01-09 16:52

武漢不明原因肺炎 病原體初判為新型冠狀病毒

2020-01-09 09:34

同樣北漂 台青喊苦…為何陸青卻能活出創意？

2020-01-09 11:00

北大女學霸寫上萬字論文 只為了給心上人烤羊腿

2020-01-09 15:23

影／母牛被宰殺前下跪流淚 感動網友眾籌解救

2020-01-09 16:09

武漢肺炎 北京大學醫學部教授：人傳人可能性大

2020-01-09 14:01

在岸人民幣升破6.93關口 創去年8月來新高

2020-01-09 15:45

大陸官方表態 房地產不可能再現高速增長神話

2020-01-09 17:31

世衛：武漢肺炎禍首 疑為新型冠狀病毒

2020-01-09 09:31

香港示威影響 聯合航空認列減損9000萬美元

2020-01-09 14:51

確定回北京！王志民任中央黨史和文獻研究院副院長

2020-01-09 20:37

2019數據報告出爐 微信用戶最愛的表情貼圖是這個！

2020-01-09 17:32

想進軍中國內需市場？ 先搞懂這5大行銷術語

2020-01-09 21:23

反送中近7000人被捕 保安局：疑受外地訓練

2020-01-09 13:23

香港海洋公園申請百億港元紓困

2020-01-09 13:52

大陸30億人次春運明上路 武漢疫情恐擴散

2020-01-09 13:52

美報告指北京侵蝕香港自治 港府：反對外國干預

2020-01-09 10:34

中國高淨值家族 近3成財富起源於房地產

2020-01-09 16:15

陸將全面開放油氣勘查開採市場 兩岸油氣合作有譜？

2020-01-09 12:07

大陸春運明天啟動 估發送旅客30億人次

2020-01-09 11:37

美伊緊張人民幣即期匯價雙升 在岸創去年8月以來新高

2020-01-09 10:07

胡潤中國500強民企：阿里巴巴稱冠 騰訊第二

2020-01-09 10:49

林鄭月娥下午禮賓府晤駱惠寧 附近有警員戒備

2020-01-09 14:18

大陸自然資源部：全面開放油氣勘查開採市場

2020-01-09 11:18

提高天花板！微信將取消好友最多5000人的設置上限

2020-01-09 15:47

價值5000元快遞被掉包 郵政：只能賠200元

2020-01-09 13:07

一等數個月… 澳簽遭卡關 165中國留學生聯名維權

2020-01-09 13:11

陸去年CPI升2.9% 上月豬肉價格飆升97%

2020-01-09 10:04

楊冪愛穿的回力鞋 被驗出會導致兒童性早熟

2020-01-09 13:08

武漢肺炎病原體初判「新型」冠狀病毒 研發疫苗恐要數年

2020-01-09 15:31

武漢書記辭去人大常委會主任 外界聯想肺炎疫情

2020-01-09 15:34

百億帝國權健組織、領導傳銷活動罰1億人民幣 老闆判9年

2020-01-09 15:52

1卡裸鑽7449元成交 商戶：標錯價不發貨 網友：人間迷惑

2020-01-09 13:05

痛失4歲女掀權健騙局 周洋父：後悔輕信、繼續維權

2020-01-09 15:45

拆遷款不分老母 兒：等她去世再簽

2020-01-09 13:10

美人權報告：中國在新疆作為構成違反人道罪

2020-01-09 08:58

平均79歲的犯罪集團被判刑 案發現場派救護車待命

2020-01-09 15:36

武漢確定新病毒 專家：有助製快速測試劑

2020-01-09 11:46

中國2019年12月CPI年增4.5%

2020-01-09 11:05

港媒指駱惠寧會晤特首 雙方低調

2020-01-09 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top