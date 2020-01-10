兩江新區 打造百億級科創投資基金群

重慶兩江新區9日宣布打造百億級科技創新投資基金群，同時發布4款科技金融債權產品，可服務企業全生命周期。

據中新社報導，兩江新區是中國大陸內陸首個國家級開發開放新區，正著力引進和培育境內外科技企業，僅2019年12月就通過創新創業大賽的方式，吸引瑞士、德國、法國、俄羅斯、塞爾維亞5個國家的10餘個項目入駐。

兩江新區科技金融產品發布暨簽約活動9日在當地舉行，將極大地完善其金融服務體系。股權融資方面，重慶兩江新區科技創新股權投資基金正式運行，總規模50億元（人民幣，下同），是為支持科技創新型中小微企業發展設立的引導基金。當日簽約啟動3支子基金，總投資規模50億元。

其中，復星兩江數智產業投資基金規模20億元，投向新一代信息技術、新能源汽車、智能製造、金融科技、互聯網消費服務等數字經濟產業鏈。松禾兩江科創基金規模20億元，投向創新材料、人工智能賦能等領域的初創期、成長期科技創新企業。兩江生物創新藥基金規模10億元，投向細胞治療、疫苗抗體、幹細胞等生物治療及預防產業領域的早中期項目。

今後，兩江新區還將向全社會招募優秀創投機構作為子基金管理人，形成「50億元母基金+50億元子基金+N支子基金」的百億級科技創新基金集群，搭建推動科技創新的產業資本服務平台。

債權融資方面，兩江新區推出覆蓋科技企業全生命周期的種子基金、知識價值信用貸、科技成長貸、科技擔保貸等系列科技金融債權產品。兩江新區科技創新局相關負責人表示，該系列產品具有易懂、易得、易行、高效、高額、高質等優勢，能有效緩解企業融資難、融資貴等難題。

重慶兩江新區管理委員會常務副主任王志傑說，此次活動是落實成渝地區雙城經濟圈建設的重要舉措，希望更多成長型企業加入科技金融「朋友圈」。