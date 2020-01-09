在岸人民幣升破6.93關口 創去年8月來新高

在岸人民幣今（9）日開盤後大漲，盤中升破6.93關口，創去年8月以來新高。人民幣兌美元中間價今貶值47個基點，報6.9497。分析師認為，隨著美伊衝突近日升級，對美元和人民幣匯率造成一定影響。

中新經緯報導，近日人民幣出現較大漲幅。1月7日在岸、離岸人民幣兌美元接連收復6.96、6.95、6.94三大關口，日內升值均超過300點。

中國貨幣網數據顯示，自2019年12月26日從7回6以來，人民幣兌美元中間價已經連續9個交易日保持在6水準，並且相較6.98的低點已經升值近400個基點。

新京報引述光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，近期人民幣漲勢明顯，主要受到幾方面因素共振影響，既有短期因素也有長期利多。其一，企業結匯增加，從以往數據看，年底與來年1月銀行結匯一般會明顯增加。其二，大陸國內外匯存底呈企穩回升態勢。其三，人民幣資產長期配置價值利多人民幣。人民幣資產處於估值窪地，大陸國內經濟與資本市場長期向好吸引外資持續流入，近期外資流入略有加速跡象。

復旦發展研究院金融研究中心主任孫立堅認為，短期來看，在伊朗事件的不確定性加大的情況下，如果戰爭事件沒有發生，一定會帶來目前所看到的股指跌、油價漲、貨幣跌、金價漲的格局，但如果一旦開戰，那麼金價、油價、股指都會下跌，只有美元指數將會上漲。