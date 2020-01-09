陸將全面開放油氣勘查開採市場 兩岸油氣合作有譜？

大陸央視今日報導，自然資源部證實將全面開放油氣勘查開採市場，允許民企、外資企業等資本進入油氣勘探開發領域。而台灣中油公司早在1993年就與大陸「三桶油」在海峽中線等地陸續開展油氣探勘。大陸全面開放市場後，兩岸油氣合作能否再續前緣，值得期待。

央視報導，大陸將全面開放油氣勘查開採市場，自然資源部表示，只要在中華人民共和國境內註冊，淨資產不低於人民幣3億元的內外資公司，均有資格按照規定取得油氣礦業權。

自然資源部礦業權管理司司長姚華軍指出，這次全面放開了油氣勘查和開採的市場准入，包括探礦權和採礦權，改變了過去主要由幾家國有公司專營的這種局面。

他並表示，各類市場主體包括外資的、民營企業、各類社會資本的加入將會進一步激發市場活力，有更多的管道來籌集勘查開發資金，形成以國家石油公司為主體，多種經濟成分參與的市場體系，加大勘探開發力度，提高國家資源保障能力。