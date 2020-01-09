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陸將全面開放油氣勘查開採市場 兩岸油氣合作有譜？

2020-01-09 12:07聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸央視今日報導，自然資源部證實將全面開放油氣勘查開採市場，允許民企、外資企業等資本進入油氣勘探開發領域。而台灣中油公司早在1993年就與大陸「三桶油」在海峽中線等地陸續開展油氣探勘。大陸全面開放市場後，兩岸油氣合作能否再續前緣，值得期待。

央視報導，大陸將全面開放油氣勘查開採市場，自然資源部表示，只要在中華人民共和國境內註冊，淨資產不低於人民幣3億元的內外資公司，均有資格按照規定取得油氣礦業權。

自然資源部礦業權管理司司長姚華軍指出，這次全面放開了油氣勘查和開採的市場准入，包括探礦權和採礦權，改變了過去主要由幾家國有公司專營的這種局面。

他並表示，各類市場主體包括外資的、民營企業、各類社會資本的加入將會進一步激發市場活力，有更多的管道來籌集勘查開發資金，形成以國家石油公司為主體，多種經濟成分參與的市場體系，加大勘探開發力度，提高國家資源保障能力。

兩岸「中油」多年前早已搭橋開啟油氣探勘合作，據了解，鑑於兩岸對於海外油氣資源取得均列為重要能源戰略，自1993年起，台灣中油公司與中海油合作於平湖油氣田及釣魚台之油氣探勘開發，並陸續與中石化、中石油及中化公司，於海外及近海均有探勘開發合作關係。但在近年兩岸關係日趨緊張，兩岸國營事業合作漸趨低調，暫時喊停。

早期兩岸油氣探勘合作。取自台綜院
早期兩岸油氣探勘合作。取自台綜院
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