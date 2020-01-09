上海推全球服務商 對台律師所先試

上海正積極推動「全球服務商計劃」，根據8日公布「『全球服務商計劃』實施方案」，上海今年將加大精準招商力度，加強國際創新創業資源集聚，同時提高國際人才服務水平，使上海成為全球服務網絡的重要一環。此外，還將在對台律師事務所開放試點等方面，積極探索、「先行先試」。

中新社稱，「全球服務商」是指在國內外具有較高知名度、信譽度和引領作用的服務經濟企業、組織與機構。其實質是全球經濟大循環中的「超級聯系體」，處在價值鏈高端環節，擁有統籌國內外市場要素集聚、資源整合、集成運營等能力。

2019年6月，「全球服務商計劃」在上海靜安區發布，希望打造具有全球資源配置力和影響力的高端服務業集群，使上海成為全球服務網絡的重要一環。在此後的半年裡，相關「意見」和「實施方案」陸續推出。

根據本月8日公布的「『全球服務商計劃』實施方案」，2020年，「全球服務商計劃」將加大精準招商的力度，探索推行國際化、市場化的招商運營機制；鼓勵企業提升全球服務能力，開拓海內外市場；同時並探索建立全球服務商評估機制。

「全球服務商計劃」將重點引進全球排名前50的人力資源服務機構、獵頭公司、細分領域的龍頭企業等，鼓勵分公司等升級為地區總部功能機構。同時，該計劃將積極培育具有國際競爭力的人力資源服務機構「走出去」，搭建面向國際、內外鏈接的項目合作交流平台。

「全球服務商計劃」將支持跨境電商發展，支持跨境電商拓展產業鏈、生態鏈；藉助進口博覽會等平台，為引進更多海外商品和服務，促進中國優質商品和服務走向世界提供展示的舞台。

加強國際創新創業資源集聚，也是「全球服務商計劃」的重要實施內容。相關部門將推進多個重大創新平台建設；打造海外留學人員「創業首站」；全力提升國際創新項目在上海落地孵化的服務對接及資源配置效率，吸引國外優秀技術資源落戶上海。

「全球服務商計劃」還將持續推動跨境服務貿易便利化，探索數字貿易發展；將提高國際人才服務水平。相關部門將提供專業化、智能化、國際化的人才服務，並進一步提高海外人才永久居留等人才服務的精準化、便利化水平。

在「全球服務商計劃」的推進中，相關部門將提升律師服務國際化水平。據稱，在中外律師事務所聯營與互派法律顧問試點推廣、上海律師事務所聘請外籍律師擔任法律顧問試點、對台律師事務所開放試點，以及滬港律師事務所合夥聯營試點等工作之中，「全球服務商計劃」將積極探索、先行先試。