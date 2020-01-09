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大陸貨出口 貿易救濟案、金額雙減

2020-01-09 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部8日公布，2019年前11個月，中國出口產品共遭遇83起貿易救濟立案，涉案金額約116億美元，與前一年同期相比分別減少了19%和64%。

據商務部統計，83起立案來自21個國家、地區，其中反傾銷56起、反補貼9起、保障措施18起。對大陸發起貿易救濟調查最多的是美國，共15起；其次是印度（11起）和阿根廷（10起）。受影響分行業則以鋼鐵、輕工、紡織行業遭遇立案數量較多、涉案金額較大。

大陸官方數據顯示，除貿易救濟調查外，美國還發起了25起涉及中國出口產品的337調查，涉案金額約165億美元，案件數量和金額同比分別增長47%和9%。

與此同時，中國應對貿易摩擦也取得了一定成效。據統計，去年前11個月大陸重點應對了200多起新發和複審案件，其中80多起取得較好效果，涉及約450億美元海外市場和數萬產業工人就業。

中新社指出，這80多起案件包括美國木製橱櫃和浴室櫃「雙反」、加拿大鋼鐵保障措施等多起案件涉案產品被大幅排除，歐盟終止第一起市場扭曲原審案件調查，鋼鐵保障措施以配額方式基本保障原有市場份額，澳洲角鋼、巴西軋輥等多起反傾銷案在無損害抗辯中勝訴，印度工程木地板等多起反補貼終止立案等。

早前，中國大陸已明確提出，要健全產業損害預警體系，妥善應對貿易摩擦，提升運用貿易救濟規則的能力和水平。

印度反傾銷

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