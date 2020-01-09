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廣州保障住宅 首開放單身購買

2020-01-09 01:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市住房和城鄉建設局近日公布「廣州市共有產權住房管理辦法」，明文規定購買「共有產權住房」可享有與購買商品住房同等的公共服務權益，包括教育、醫療、戶政、養老等。此外，新法還開放單身也能購買價格只有市價一半的「共有產權住房」。

中新社報導，2012年以來，根據廣東省相關政策，廣州市將廉租房、公租房合併管理、併軌運行，除已批准立項的項目外暫停新建經適房，形成了較為單一的以公租房為主的住房保障方式。

「共有產權住房」由政府投資或提供政策優惠，按有關標準籌集建設，主要面向不符合公租房租賃條件、但收入尚不够高的夾心層市民，尤其是新就業、青年等群體。

該辦法明確，廣州市共有產權住房實行政府與承購人按份共有，其中購房人產權份額不低於50%。面積以60至80平方公尺兩居室或小三居室成套住宅為主，一般不超過90平方公尺。售價一般為市場價的50%至85%。產權滿兩年可轉讓所持產權份額。

在申購資格上，該辦法明確：單身人士須年滿30周歲，已婚人士申購不受年齡限制。具有廣州市城鎮戶籍滿10年，有本科學士以上學歷學位不受戶籍限制。申購家庭下無廣州市住宅、商舖、寫字樓。

此外，為加強自住功用、防止投資投機，該辦法以共有協議方式對共有產權住房使用、退出、繼承、維修、監管進行約定。明確共有產權住房產權買賣實行封閉運行，亦即承購人不能購買政府產權份額取得完全產權、不能轉化為商品住房，也不得將房屋出租或出借給除本人或配偶的直系親屬之外的他人使用。

青年

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