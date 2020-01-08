高德與HERE宣佈海外地圖合作，與百度搶國際市場

高德與HERETechnologies（HERE地圖）8日共同宣布海外地圖及動態資訊服務展開合作。HERE地圖將為高德提供中國大陸以外地區的地圖資料及交通資訊等，高德可實現為使用者提供全球路徑規劃引導、定位及出行相關服務。

《界面新聞》報導，HERE地圖是由諾基亞推出的地圖服務，提供語音瀏覽，公共交通資訊，以及道路交通資訊等。其副總裁、亞太區總經理Stanimira Koleva表示，通過此次和高德在地圖、即時交通資訊等方面展開合作，HERE將與高德一起，為高德用戶提供高品質的海外地圖服務。

報導指出，在大陸國內市場，高德地圖近兩年的表現不俗。據QuestMobile發佈的《2019中國移動互聯網秋季大報告》，截至2019年9月，高德地圖月活躍用戶（MAU）超過4.8億，領先百度地圖。其在國內的業務向綜合出行平台發展，上線聚合打車功能、進行旅遊跨界合作等，動作不斷。

隨著海外出行需求的增長，地圖產品的海外戰役正愈發激烈，和HERE地圖的合作或是高德出海戰略的第一步。百度地圖的這一步邁得更早一些：2017年，百度地圖在海外登陸，推出面向海外開發者的API，去年，百度地圖和攜程在境外上線了聚合打車功能。

百度官方資料顯示，百度地圖現已覆蓋全球，境外POI覆蓋率達98%，出境遊人群滲透率達50%。從2014年開始，HERE地圖就開始向百度提供中國大陸以外的地圖資料服務。未來，兩大地圖產品將在海外繼續競爭。

高德海外地圖首批覆蓋東亞及東南亞主要國家，除為用戶提供自駕、步行、公共交通等多種出行方式的出行指導，還能基於位置進行周邊相關興趣點的搜索，在不改變使用習慣的情況下，實現一體化的海外出行體驗。

報導援引高德地圖副總裁、AMAP平台事業部總經理韋東表示，「結合HERE的全球高品質資料，以及高德的出行服務能力，我們將通過高德地圖APP及SDK等方式，進一步豐富國際化功能及服務，為使用者帶來精准即時的海外出行服務體驗。」