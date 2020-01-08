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人民幣兌美元中間價創逾五個月最高

2020-01-08 16:52聯合報 記者李仲維/即時報導

人民幣兌美元匯率中間價今（8）日報6.9450，創逾五個月最高，較昨日升值240個基點。

中新社報導，從2019年底至今年初，人民幣匯率正經歷一波震盪上行。去年12月24日，人民幣兌美元匯率中間價報7.0119；至今年1月8日，人民幣兌美元匯率中間價已合計升值669個基點。同期，美元指數從97.67開始波動下行，最低觸及96.30。

人民幣兌美元中間價較昨日調升240點至6.9450，中間價升至2019年8月5日以來最高。

在近兩個交易日中，外匯市場上的在岸、離岸人民幣對美元即期匯率分別最高漲至6.93和6.92區間。

國際金融問題專家趙慶明認為，美國財政赤字上升為美國經濟帶來的壓力將逐漸顯現，美元指數今年下行的機率很大，有跌破90的可能，這有助於人民幣兌美元升值。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒稱，儘管需考慮貿易摩擦的不確定性和大陸提升匯率彈性的政策選擇，預計2020年人民幣匯率的波動區間為6.25至7.19，但人民幣匯率將由弱轉強，回到7以內的可能性更大。

摩根士丹利宏觀團隊預測，人民幣匯率會逐漸穩定，相較於去年12月的匯率水準，人民幣兌美元匯率在2020年底會升值2.4%，至6.85左右。

中信期貨金融期貨張革研究團隊認為，考慮到2020年人民幣匯率方向性的驅動因素，加上政策維持匯率穩定器的定位，人民幣匯率將維持一定的彈性空間。鑒於此，人民幣匯率很大機率在高波動中小幅升值，振盪區間預計在6.7―7.2。

高盛集團建議投資人買入人民幣。高盛全球外匯和新興市場策略聯席主管Zach Pandl表示，人民幣到2020年第1季可能會有相對短暫的大幅升值行情。

從2019年底至今年初，人民幣匯率正經歷一波震盪上行。中新社資料照片
從2019年底至今年初，人民幣匯率正經歷一波震盪上行。中新社資料照片
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人民幣外匯財政赤字

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