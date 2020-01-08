陸農業部：非洲豬瘟防控嚴峻 疫情將呈點狀發生

1月8日（周三），中國大陸農業農村部召開2019年12月份生豬生產形勢新聞發布會，農業農村部副部長于康震回應非洲豬瘟防控形勢時稱，「依然複雜嚴峻」，預計疫情將來還會在中國大陸呈點狀發生。

據澎湃新聞，大陸農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，去年11月22日，農業農村部公布了政策諮詢電話和非洲豬瘟疫情舉報電話。截至1月7日，共接到諮詢和舉報非洲豬瘟疫情的電話191個，其中疫情舉報電話有10個。10個疫情舉報電話中，查實1宗，已督促當地依法依規嚴肅處理。

于康震稱，從2018年8月3日，中國大陸確診發生第一宗非洲豬瘟疫情，到現在共報告發生了162宗非洲豬瘟疫情，共撲殺120萬頭染疫生豬。全大陸還有雲南省1宗疫情尚沒有解除封鎖，其餘30個省區市的疫情都已經全部解除封鎖。于康震又稱，在剛剛過去的這一年，全年中國大陸共報告發生了63宗非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬39萬頭，除4月份之外，其他11個月的疫情發生數都保持在個位數。

于康震又稱，中國非洲豬瘟病毒已經形成了較大的汙染面，因為大陸所有的省區市都發生了，汙染面非常大，預計疫情將來還會在中國呈點狀發生，所以防控形勢依然嚴峻複雜。尤其需要特別注意的，冬春季節本來就是動物疫病的高發季節，非洲豬瘟也是如此。