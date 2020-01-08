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陸農業部：非洲豬瘟防控嚴峻 疫情將呈點狀發生

2020-01-08 14:56聯合報 記者賴錦宏／即時報導

1月8日（周三），中國大陸農業農村部召開2019年12月份生豬生產形勢新聞發布會，農業農村部副部長于康震回應非洲豬瘟防控形勢時稱，「依然複雜嚴峻」，預計疫情將來還會在中國大陸呈點狀發生。

據澎湃新聞，大陸農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，去年11月22日，農業農村部公布了政策諮詢電話和非洲豬瘟疫情舉報電話。截至1月7日，共接到諮詢和舉報非洲豬瘟疫情的電話191個，其中疫情舉報電話有10個。10個疫情舉報電話中，查實1宗，已督促當地依法依規嚴肅處理。

于康震稱，從2018年8月3日，中國大陸確診發生第一宗非洲豬瘟疫情，到現在共報告發生了162宗非洲豬瘟疫情，共撲殺120萬頭染疫生豬。全大陸還有雲南省1宗疫情尚沒有解除封鎖，其餘30個省區市的疫情都已經全部解除封鎖。于康震又稱，在剛剛過去的這一年，全年中國大陸共報告發生了63宗非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬39萬頭，除4月份之外，其他11個月的疫情發生數都保持在個位數。

于康震又稱，中國非洲豬瘟病毒已經形成了較大的汙染面，因為大陸所有的省區市都發生了，汙染面非常大，預計疫情將來還會在中國呈點狀發生，所以防控形勢依然嚴峻複雜。尤其需要特別注意的，冬春季節本來就是動物疫病的高發季節，非洲豬瘟也是如此。

于康震還表示，還要考慮到疫情發生的風險將隨著生豬存欄的快速增加而增大。加上春節前生豬和豬肉產品調運增多，所以疫情發生和傳播的風險會大大增高。特別是在北方地區，現在氣溫都在冰點以下，很多消毒措施很難到位，如果落實不到位，疫情發生的可能性就更高。現在看來疫病防控將可能成為制約生豬生產恢復發展的最大風險因素。

大陸農業部表示，中國大陸非洲豬瘟防控形勢「依然複雜嚴峻」，預計疫情將來還會在中國...
大陸農業部表示，中國大陸非洲豬瘟防控形勢「依然複雜嚴峻」，預計疫情將來還會在中國大陸呈點狀發生。（中新社資料照片）
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非洲豬瘟疫情

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