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瑞幸咖啡直營門店數達4507家 進軍無人零售

2020-01-08 14:21聯合報 記者賴錦宏／即時報導

8日上午，瑞幸咖啡召開戰略發佈會，發佈智能無人零售戰略，推出無人咖啡機「瑞即購」和無人售賣機「瑞劃算」，進一步密布網點、貼近客戶。瑞幸咖啡公布，直營門店數達到4507家，已成為中國大陸最大的咖啡連鎖品牌。同時，累計交易客戶數也已超過4000萬。

據香港文匯網，「瑞劃算」的最大特點為「線下買到電商價」。瑞幸咖啡通過與全球產品供應商的深度合作，大規模採購和定製化獲得優惠的採購價格，並藉助「瑞劃算」大大減少渠道成本，使客戶在享受到無人售貨機便利的同時，還可以享受到電商的低價。無人零售終端機將覆蓋辦公室、校園、機場、車站、加油站、高速公路服務區和社區等各個場所，並和現有的瑞幸門店網絡相輔相成、互相補充。無人終端與公司智能系統無縫對接，運用IoT物聯網、大數據和人臉識別等先進科技，創造全新客戶消費體驗。

「瑞即購」採用瑞士Schaerer咖啡機、WBC大師精心拼配的IIAC金獎咖啡豆和其他優質原料，產品品質和口味達到與瑞幸咖啡門店相同標準，實現「大師咖啡，更近一步」。

瑞幸咖啡首席執行官錢治亞表示：「瑞幸咖啡的無人零售、線下門店和電商渠道，組成了瑞幸咖啡全渠道的自有流量體系。同時，瑞幸以高品質、高性價比、高便利性的品牌價值正成為廣大客戶廣泛接受的時尚快消品牌。瑞幸咖啡正在致力於構建集合自有流量和自有產品閉環的智能零售平台，並將持續一手發展流量一手發展產品，提升品牌價值，拓展平台規模，為客戶創造更大價值。瑞幸咖啡正在加速踐行我們的品牌願景』從咖啡開始，讓瑞幸成為人們日常生活的一部分』。」

報導引述業內人士認為，瑞幸咖啡無人零售省去了高昂的人員和裝修費用，並大幅減少了租金，擁有比小店模式更優的成本結構，使得瑞幸咖啡在保證產品品質的情況下，大幅降低交易成本，並更進一步地貼近客戶。無人零售戰略將幫助瑞幸咖啡加快擴大客戶規模，提高客戶消費頻次。

瑞幸咖啡推出的「瑞劃算」的最大特點為「線下買到電商價」。（香港文匯網）
瑞幸咖啡推出的「瑞劃算」的最大特點為「線下買到電商價」。（香港文匯網）
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