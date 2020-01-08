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滬指半日跌17點 深成指跌7點

2020-01-08 12:04聯合報 記者賴錦宏／即時報導

陸股市A股半日收市下跌。

香港信報財經網，上證指數低開10點後，最多跌27點或0.89%，低見3077點，半日收報3087點，跌17點或0.57%，成交額1700.48億元(人民幣‧下同)。

深成指低開52點後，走勢反覆，最多跌71點或0.66%，低見10757點，最多升22點或0.21%，高見10851點，半日收報10821點，跌7點或0.07%，成交2781.3億元。

滬深300指數報4140點，跌20點或0.48%；創業板指數報1885點，跌7點或0.38%。

各板塊普遍下跌，水泥、金融跌逾1%；房產股偏軟；汽車製造逆市升逾2%；石油股升0.5%。

8日A股半日收市下跌。（香港信報財經網）
8日A股半日收市下跌。（香港信報財經網）
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