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韓正領銜大陸人口普查 分析：鋪墊房地產税

2020-01-08 12:02聯合報 記者賴錦宏／即時報導

時隔十年，中國大陸國務院將啟動新一輪全國人口普查。據悉，2020年開展的第七次全國人口普查，普查標準時點是2020年11月1日零時，由大陸國務院副總理韓正擔任領導小組組長。有分析稱，這是為中共徵收房地產税做鋪墊。

據央視《新聞聯播》昨晚報導，1月6日，第七次全國人口普查領導小組全體會議在北京召開。

根據此前大陸國務院披露的名單顯示，這個小組的組長是韓正。副組長有7人，包括國務院副秘書長丁學東、統計局局長寧吉喆、發展改革委副主任連維良、公安部副部長孫力軍、自然資源部副部長王廣華、住房城鄉建設部副部長倪虹、衛生健康委副主任于學軍。

該小組的成員共20人。分別來自中宣部、網信辦、中直管理局、教育部、國家民委、民政部、司法部、財政部、人社部、農業農村部、市場監管總局、廣電總局、統計局、國管局、港澳辦、國研室、台辦、移民局、中央軍委。

從1990年開始，大陸的人口普查是每10年進行一次。中共建政以來，大陸已進行過六次全國人口普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。

2010年普查時，組長是李克強，副組長有4人，除了一位國務院副秘書長外，其他三人來自統計局、公安部、人口計生委。

據多維網，與10年前相比，這次普查小組的副組長多了3人，其中發改委、自然資源部和住建部分別有高層成為普查小組的副組長。

2020將進行的人口普查是中共十九大之後開展的首次人口普查，與往年進行的人口普查不同，除進行人口普查外，也會進行房屋普查。有分析稱，這是為徵收房地產税做鋪墊。

據悉，自2018年以來，為2020年進行第七次人口普查的準備工作一直在進行中，此前已有包括上海、廣東深圳、浙江永康等多個城市被列為專項調查試點縣市。

在這次的會議上，韓正說，第七次全國人口普查是中國特色社會主義進入新時代後的一次重大國情國力調查。他要求全面查清中國人口數量、結構、分布、城鄉住房等情況，準確反映人口變化趨勢性特徵，「為科學制定國民經濟和社會發展規劃，完善人口發展戰略和政策，推動經濟高質量發展，促進人的全面發展，提供科學準確的統計信息支持。」

大陸國務院要求，普查取得的數據，不得作為任何部門和單位對各級行政管理工作實施考核、獎懲的依據；普查中獲得的能夠識別或者推斷單個普查對象身份的資料，不得作為對普查對象實施處罰等具體行政行為的依據。

大陸第七次全國人口普查，由大陸國務院副總理韓正擔任領導小組組長。有分析稱，這是為...
大陸第七次全國人口普查，由大陸國務院副總理韓正擔任領導小組組長。有分析稱，這是為中共徵收房地產税做鋪墊。（每日頭條）
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國務院中共

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