去年第四季兩岸四地消費者信心 香港最低

兩岸暨港澳消費者信心指數發布會2019年第四季度今日在北京首都經濟貿易大學舉行。首都經濟貿易大學統計學院院長張寶學宣布，兩岸四地的消費者信心指數分別為大陸103.1、香港68.7、澳門83.9與台灣96.5。

本次發佈會由大陸首都經濟貿易大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台北醫學大學共同主辦，首都經濟貿易大學承辦。

消費者信心指數是世界各國和地區重要經濟指數，是預測經濟走勢的先行指數。根據設定，指數評分範圍為0至200，其中0表示完全沒有信心；100表示一般般、沒感覺；200表示完全有信心。簡單而言，小於100表示信心不足，大於100表示有信心。

首都經濟貿易大學統計學院副院長任韜表示，大陸2019年第四季度經濟持續運行在合理區間，經濟增長動力持續轉換，增長保持韌性，穩中有進的態勢進一步顯現。

第四季度，大陸消費者信心總數為103.1，同比上升3.7，環比上升2.5。總指數小幅上升，連續四個季度保持在樂觀區間。除了物價信心分指數小幅下降之外，其他各項分指數同比與環比保持平穩或者上升。

大陸第四季度經濟發展信心指數為125.6；大陸消費者物價信心分指數為77.0；大陸消費者購房信心指數為88；大陸消費者生活信心分指數為119.6。

至於香港，香港城市大學管理科學系教授曹國輝表示，2019年第四季度香港消費者信心指數為68.7，雖然較上一季度顯著上升30.1%，但仍是從2008年第四季度指數開發以來第二低水平。所有分指數均在85分以下，顯示港人仍然對各個範疇均欠缺信心。

至於香港為何較上一季度上升三成，曹國輝指出，香港遊行與破壞的情況都減少了一些，對於香港未來的情況他則難以預期，因為香港現在情況變數很大。

澳門方面，澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆表示，2019年第四季度澳門消費者信心總指數為83.90，較上季85.91相比下降2.33% 。劉成昆表示，澳門經濟存在下行的壓力，加之中美貿易摩擦、人民幣貶值、鄰近城市發生的事件等不確定因素影響，相應降低了澳門消費者信心。

劉成昆表示，澳門博彩業的產業結構需進一步促進經濟多元、拓展區域合作、增加就業與創業機會，持續改善民生，以提振消費者信心。