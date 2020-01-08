微信聊天內容即使撤回也成法庭證據 安全隱私再惹爭議

微信聊天紀錄被大陸監管部門列為內幕交易的證據。福建證監局近日一則行政處罰決定書揭露，指上海山鋼實業集團董事長劉長江因內幕交易高達三百四十萬元（人民幣，下同），罰款六十萬元。劉長江撤回的微信聊天記錄亦被當成證據，通報並未說明監管部門是如何取得微信聊天記錄。

微信私隱安全再惹質疑，福建官方揭撤回的訊息仍可成法庭證據。

據香港經濟日報報導，劉長江二〇一八年五月通過微信從鋼鋼網電子商務公司董事長周某鋒處獲得了內幕消息，期間劉長江撤回了一條發過的信息。劉長江問周某鋒「可對」，周某鋒回覆「別在微信發」，並發送了一段語音給劉長江，內容為「別的人不要多說啊，不要多說這個關於併購的信息，不要多說，這都是內幕信息」。之後劉長江買入大量冠福股份股票，累計成交金額約三百四十萬元。

大陸監管部門通過微信聊天作為證據，其中還包括一條已撤回的消息，認定交易屬於內線交易，最終劉長江被責令依法處理非法持有的冠福股份股票，並處六十萬元罰款。但通報未披露監管部門是如何獲取相關各方的微信聊天記錄。