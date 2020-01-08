大陸A股開市下跌 石油股逆市上升

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中國大陸A股開市下跌，伊朗向美軍駐伊拉克基地發射多枚導彈報復，油價上升，石油股逆市上升。

據香港信報財經網，上證指數開市報3094點，跌10點或0.34%；現報3064點，跌19點或0.62%。

深成指開市報10776點，跌52點或0.48%；現報10784點，跌44點或0.41%。

滬深300指數開市報4139點，跌20點或0.5%；現報4138點，跌21點或0.52%。

創業板指數開市報1881點，跌12點或0.64%；現報1888點，跌5點或0.27%。