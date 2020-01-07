開心到跳起舞來 馬斯克：Model Y大家買得起的SUV

特斯拉（Tesla）CEO馬斯克，7日開心地在舞台上跳起了舞，隨後在自己的微博、推特上發布了這段影片。圖／上觀新聞 分享 facebook

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）CEO馬斯克，7日在上海出席啟動Model Y項目和Model 3交車儀式時，開心地在舞台上跳起了舞，隨後在自己的微博、推特上發布了這段影片。

與此同時，馬斯克表示，Model Y是特斯拉推出的一款「大家都能買得起」的緊湊型SUV車型，將使用更多先進技術。

香港智通財經報導，Model Y最快將會在今年夏季進行量產交付，上海超級工廠生產Model Y的計畫目前已經啟動，後續將會穩步推進。

6日連夜搭乘私人飛抵達上海的馬斯克，被主持人邀請上台時依然活力十足，絲毫不受時差影響，在宣布完Model Y大陸生產項目啟動之後，他以一段即興的舞蹈，表達了自己的激動，還脫下自己的外套，巧妙了露出了裡面T恤上工廠的圖案。

馬斯克指出，特斯拉Model 3在大陸生產產交車對於特斯拉來說，是一個標誌性的事件，因此值得跳舞慶祝一番，而台下一片歡呼聲，猶如是馬斯克的「明星見面會」。

10位車主分成了五組，每組兩人上台從馬斯克手中接過了鑰匙，這十位車主分別來自無錫、杭州、上海等地，其中既有馬斯克的忠實粉絲，也有把馬斯克視為榜樣的年輕創業者，甚至有把特斯拉Model 3作為禮物送給妻子的好男人。

馬斯克略顯結巴地說：「十分感謝上海政府，2019年，我們與上海政府一同創造了奇蹟，當然，當地工程團隊以及特斯拉中國團隊也同樣重要，在一年的時間裡，以一種令我感到震撼的速度，實現了特斯拉Model 3的量產交付。」

馬斯克還表示，感謝的對象還包括先前以較高價格購買Model 3，支持特斯拉的車主，對於無法讓所有人買上便宜的電動車感到抱歉，但正是有了這些特斯拉忠實粉絲的支持，特斯拉才能在今天實現大陸生產的Model 3量產交車。

特斯拉（Tesla）CEO馬斯克。圖／特斯拉微博 分享 facebook