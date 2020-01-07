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特斯拉CEO馬斯克赴上海交付Model 3 興奮地脫衣跳舞

2020-01-07 22:28聯合報 記者陳言喬／即時報導

一年前當他第一次出現在這裡的時候，腳下還是一片荒蕪。而一年後的今天，這裡已經成為一座每週可產3000輛Model 3的Tesla超級工廠。1月7日，特斯拉CEO馬斯克親赴上海超級工廠，主持大陸生產的Model 3向公眾用戶交付儀式，馬斯克還興奮的脫衣跳舞。

馬斯克致詞時說，「感謝上海市政府的支持和上海團隊的工作，我們共同創造了令人驚歎的上海速度」。

馬斯克稱，之前購買一輛特斯拉比較貴，現在特斯拉希望讓產品變得更便宜，更可負擔得起。未來或有更多的Model系列在中國生產，甚至由中國設計。

馬斯克愈講愈興奮，後來還即興的脫下西裝外套，露出印著「gigafactory」的球衣，跳起舞來，現場圍觀的特斯拉員工和受邀車主不斷叫喊。

演出結束後，馬斯克提醒大家，有時候工作有點「古怪」是多麼重要。

馬斯克在演講中也談到了未來的特斯拉汽車和技術創新。馬斯克還宣佈，特斯拉正在致力於改進全電動汽車的製造技術，特別是針對MIC Y型。他說，稍後將討論用於生產Y型的先進技術，但他確實想告訴所有人，特斯拉一直在不斷努力，以改善公司裝配線中使用的技術。

特斯拉是上海最大的外商投資專案、第一個外商獨資汽車工廠，特斯拉上海工廠被寄予厚望。

在交付儀式現場，上海副市長吳清表示，特斯拉工廠在上海落地是上海營商環境優化的體現，汽車產業也是上海的支柱戰略產業。

今年1月3日，特斯拉官網顯示，中國工廠生產的Model 3起售價由原來的35.58萬元降價至32.38萬元，降價幅度約為9%，算上2.475萬元的新能源車補貼，Model 3的購買價格已降至29.905萬元(約130萬台幣)。

預計2020年Model 3在中國銷量將達到15萬輛，未來穩態銷量有望達到30萬輛以上，中國市場將成為特斯拉最重要的增長點。未來特斯拉的大陸總產能規劃年產50萬輛。

特斯拉CEO馬斯克赴上海主持大陸生產特斯拉Model 3交付儀式。(中新社)
特斯拉CEO馬斯克赴上海主持大陸生產特斯拉Model 3交付儀式。(中新社)
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特斯拉CEO馬斯克赴上海主持大陸生產特斯拉Model 3交付儀式時興奮的脫衣跳舞...
特斯拉CEO馬斯克赴上海主持大陸生產特斯拉Model 3交付儀式時興奮的脫衣跳舞。(新華社)
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特斯拉上海馬斯克

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