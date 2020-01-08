珠江水系內河貨運量 首破10億噸

中國交通運輸部珠江航務管理局（下稱「珠航局」）舉行新聞發布會表示，2019年，珠江黃金水道建設邁出新步伐，珠江水系內河貨運量首次突破10億噸大關，長洲水利樞紐船閘貨物通過量首次突破1.45億噸，均創歷史新高。

中新社報導，2019年全年，珠江水系內河貨運量同比增長5.5%，繼續僅次於長江位居世界第二；港口貨物吞吐量為6.1億噸，同比增長12.6%；集裝箱吞吐量為1400萬TEU，同比增長13.4%；西江航運干線長洲船閘貨物通過量同比增長10.3%。

珠江水運的發展為沿江兩岸地區的經濟發展建設，提供有力支撐。在航道方面，珠江水系1.56萬公里航道中，等級以上航道占62.7%，高等級航道達到2419公里。「一橫一網三線」國家高等級航道網更加完善。

2019年，珠江水系共有在建水運工程項目53個，主要為港口、航道、通航設施等工程，總投資621.78億元人民幣。 在港口方面，目前，珠江水系32個內河港口擁有生產用泊位約有1700個，年綜合通過能力近6億噸。以主要港口為骨幹，地區重要港口為基礎，一般港口為補充，分層次的港口布局體系逐步形成，南寧、貴港、梧州、肇慶、佛山等主要的港口，逐步向綜合性港口發展。

在船舶方面，目前，珠江水系擁有水上運輸內河船舶約1.5萬艘，貨運船舶平均載重噸位約1400噸。

新建過閘船舶標準化率達100%，船舶結構不斷優化，正在向大型化和專業化方向發展。