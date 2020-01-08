35項目288億 重慶合川吸引外商

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2020年重慶市合川區招商引資項目第一次集中簽約儀式6日舉行，總投資約288億元（人民幣，下同）的35個項目落戶合川。

中新社報導，本次集中簽約項目共35個。其中，科創項目5個、工業項目18個、大型文旅及商貿物流項目5個、鄉村振興項目5個、重大基礎設施項目1個，生態環保項目1個。 從投資區域看，既有來自德國、瑞典、加拿大、香港等國家和地區的3個外商直接投資項目和2個海外招商平台，也有來自北京、上海、廣東、江蘇、四川等省市的投資企業；從簽約項目金額看，本次簽約億元以上項目達20個，含1個100億級項目、1個50億級項目等。

當天落地的科創項目之一是「工業化建築智能建造產業研究院項目」，由重慶大學與合川區政府合作打造。

項目簽約代表、中國工程院院士周緒紅表示，建築業要轉型升級，與新一代信息技術緊密結合，走綠色化、信息化、智能化的發展道路是必然趨勢。「建築智能建造產業研究院」當天掛牌成立，期待該研究院進一步發揮產學研結合優勢，在科技創新、技術開發、人才培養、產業鏈打造方面發揮作用，為推動建築業科技進步作出貢獻。

當天的簽約項目還包括2個海外招商平台—中德經濟合作項目、中國合川北美招商引智交流中心項目。