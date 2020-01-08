煙台 打造「中國東方航天港」

山東省煙台市政府新聞辦公室日前在新聞發布會表示，該市依託中集來福士海上平台建造優勢，搶抓「一箭七星」首次海上發射試驗成功機遇，積極規劃建設「中國東方航天港」。

中新社報導，煙台市工業和信息化局副局長張宏在新聞發布會上表示，去年7月，煙台市政府與中國運載火箭技術研究院、中集集團簽訂了戰略合作框架協議，三方共同建設以海上發射母港為核心，形成集火箭研發製造、發射平台製造、航天測控服務等全產業鏈的「中國東方航天港」。

去年6月，由航天科技集團抓總研製的長征十一號火箭從山東煙台海陽港運抵預定海域，以煙台船舶為發射平台，將七顆衛星送入預定軌道，圓滿完成中國首次海上發射任務。

2019年煙台市海洋工程裝備產業發展亮點頻現，其中由中國海工企業中集來福士設計建造的「藍鯨2號」從煙台建設母港開赴相關海域作業，是目前全球作業水深、鑽井深度最深的半潛式鑽井平台，實現了海洋工程能源及動力系統優化的重大突破。

煙台現有規模以上船舶及海洋工程裝備企業26家，形成了以中集來福士、傑端集團、中柏京魯船業等為主的海洋工程裝備及配套企業群，2019年煙台海工裝備產業預計實現產值650億元人民幣，同比增長10%以上。

煙台市還建成了國內唯一的國家級海洋石油鑽井平台研發（實驗）中心，擁有海工裝備研發人員1000餘人，並與中國海洋大學、哈爾濱工程大學、中國石油大學等知名院校建立合作關係。