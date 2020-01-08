親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

煙台 打造「中國東方航天港」

2020-01-08 01:43聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

山東省煙台市政府新聞辦公室日前在新聞發布會表示，該市依託中集來福士海上平台建造優勢，搶抓「一箭七星」首次海上發射試驗成功機遇，積極規劃建設「中國東方航天港」。

中新社報導，煙台市工業和信息化局副局長張宏在新聞發布會上表示，去年7月，煙台市政府與中國運載火箭技術研究院、中集集團簽訂了戰略合作框架協議，三方共同建設以海上發射母港為核心，形成集火箭研發製造、發射平台製造、航天測控服務等全產業鏈的「中國東方航天港」。

去年6月，由航天科技集團抓總研製的長征十一號火箭從山東煙台海陽港運抵預定海域，以煙台船舶為發射平台，將七顆衛星送入預定軌道，圓滿完成中國首次海上發射任務。

2019年煙台市海洋工程裝備產業發展亮點頻現，其中由中國海工企業中集來福士設計建造的「藍鯨2號」從煙台建設母港開赴相關海域作業，是目前全球作業水深、鑽井深度最深的半潛式鑽井平台，實現了海洋工程能源及動力系統優化的重大突破。

煙台現有規模以上船舶及海洋工程裝備企業26家，形成了以中集來福士、傑端集團、中柏京魯船業等為主的海洋工程裝備及配套企業群，2019年煙台海工裝備產業預計實現產值650億元人民幣，同比增長10%以上。

煙台市還建成了國內唯一的國家級海洋石油鑽井平台研發（實驗）中心，擁有海工裝備研發人員1000餘人，並與中國海洋大學、哈爾濱工程大學、中國石油大學等知名院校建立合作關係。

火箭台海人民幣

延伸閱讀

上月業績快報／慧洋-5.9% 樂觀今年

第77屆金球獎得獎名單公布 「好萊塢」成大贏...

金球獎／「火箭人」泰隆艾格頓獲最佳音樂或喜劇...

伊拉克首都遭6枚火箭攻擊 至少6人受傷

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸去年外匯存底 穩中有升

2020-01-07 23:37

直播電商打弊 整治誇大假廣告

2020-01-08 01:43

特斯拉新車交付 陸製Model Y啟動

2020-01-08 01:43

上海養老機構質量榜 首次發布

2020-01-08 01:43

大陸首例 機器人置換膝關節完成

2020-01-08 01:43

35項目288億 重慶合川吸引外商

2020-01-08 01:42

珠江水系內河貨運量 首破10億噸

2020-01-08 01:41

回應裁員傳言 馬雲：送出優秀管理人才

2020-01-07 23:37

比特大陸裁員50% 縮編AI團隊

2020-01-07 23:37

特斯拉CEO馬斯克赴上海交付Model 3 興奮地脫衣跳舞

2020-01-07 22:28

美伊局勢惡化 專家：人民幣升值走勢恐受阻

2020-01-07 16:47

大陸外匯存底3兆1079億美元 較去年增加1.1%

2020-01-07 16:43

影／Model 3交車外 馬斯克再宣布Model Y在陸生產啟動

2020-01-07 16:03

比特大陸驚傳大裁員 前董事長：近乎自殺的錯誤決定

2020-01-07 16:02

大陸小程序電商興起 今年交易額料逾13兆

2020-01-07 14:41

大陸平均月薪3.8萬 網友：把馬雲、馬化騰也平均了？

2020-01-07 14:29

馬雲回應裁員傳言：在阿里熬到十年是寶貝

2020-01-07 14:28

台灣輸大陸水果被驗出有害生物 遭退運銷毀

2020-01-07 12:13

阿里、小米進軍新加坡數位銀行

2020-01-07 12:12

馬斯克將出席上海Model Y啟動與Model 3交車儀式

2020-01-07 09:20

2019上海新十大地標建築 揭曉

2020-01-07 01:57

特斯拉降價 激活陸電動車企

2020-01-07 01:57

拚經濟總量 突破２兆元 浦東推「五大倍增行動」

2020-01-07 01:57

滬百餘外企 成立聯合會

2020-01-07 01:57

國家郵政局 啟動快遞進村工程

2020-01-07 01:56

長沙臨空經濟區 改變民眾菜籃

2020-01-07 01:56

抖音每日活躍用戶 已突破4億

2020-01-07 01:56

北京 反壟斷法將大修 鎖定互聯網領域

2020-01-07 01:36

「大陸80、90後 消費觀接近西方」

2020-01-07 00:19

中概科技股 掀赴港二次上市潮

2020-01-06 23:31

京滬高鐵 本益比衝破紅線

2020-01-06 23:31

「增長動力還在」 專家看好中國GDP保6

2020-01-06 16:54

中國年輕人為何不結婚買房？90後更選擇投資自己

2020-01-06 16:53

滬指接近平收 成交逾8000億

2020-01-06 15:52

陸報告：今年社會消費品零售總額增長約8%

2020-01-06 10:25

陸經濟學家：老百姓已基本不存錢

2020-01-06 10:22

財新：陸12月服務業PMI回落至52.5

2020-01-06 10:17

官方扶持民眾愛打卡 北京去年增250家實體書店

2020-01-06 10:14

A股開市走軟 石油股逆市升

2020-01-06 10:03
看更多

熱門文章

她20歲搞垮紅十字會！公益界最恐懼的人 出獄再掀波

2020-01-07 11:00

比特大陸驚傳大裁員 前董事長：近乎自殺的錯誤決定

2020-01-07 16:02

不明肺炎疫情延燒 即起武漢旅遊疫情等級升至第一級注意

2020-01-07 14:59

台灣輸大陸水果被驗出有害生物 遭退運銷毀

2020-01-07 12:13

大陸平均月薪3.8萬 網友：把馬雲、馬化騰也平均了？

2020-01-07 14:29

港媒：無論誰當選 一國兩制在台灣都沒市場

2020-01-07 10:09

影／Model 3交車外 馬斯克再宣布Model Y在陸生產啟動

2020-01-07 16:03

寒冬迫半裸幼女通街走 安徽狠母自己穿羽絨：鍛煉她身體

2020-01-07 09:51

影／軍用卡車甩尾急停樣樣來 陸駕駛兵特訓秀成果

2020-01-07 14:20

馬雲回應裁員傳言：在阿里熬到十年是寶貝

2020-01-07 14:28

特斯拉CEO馬斯克赴上海交付Model 3 興奮地脫衣跳舞

2020-01-07 22:28

面對不明肺炎 香港高度戒備、武漢毫無防疫宣傳

2020-01-07 18:52

汕頭待宰懷孕母牛三步一跪求生 結局很暖…

2020-01-07 13:10

綠帽男索賠129萬不成 竟綁架小王老婆殺害

2020-01-07 16:33

涉周永康案 央視前主播芮成鋼年底將出獄

2020-01-07 18:11

暴雪襲華北！逾百航班取消 131條高速公路封閉

2020-01-07 16:49

馬斯克將出席上海Model Y啟動與Model 3交車儀式

2020-01-07 09:20

銅鑼灣書店復甦 前店長林榮基：年後在捷運中山站旁開業

2020-01-07 21:30

大陸外匯存底3兆1079億美元 較去年增加1.1%

2020-01-07 16:43

中聯辦主任換人 陸鷹派媒體對港溫情喊話

2020-01-07 10:41

大陸小程序電商興起 今年交易額料逾13兆

2020-01-07 14:41

美伊局勢惡化 專家：人民幣升值走勢恐受阻

2020-01-07 16:47

開心到跳起舞來 馬斯克：Model Y大家買得起的SUV

2020-01-07 22:48

重慶搗破跨境網路賭場案 涉逾千億人幣拘36人

2020-01-07 09:54

駱惠寧沒提「止暴制亂」學者：北京對港政策轉「穩」

2020-01-07 13:57

3中聯辦主任 履新安排大不同

2020-01-07 13:57

林鄭：香港未出現與武漢相關肺炎個案

2020-01-07 10:43

港媒：駱惠寧與林鄭最快周四會晤

2020-01-07 09:16

阿里、小米進軍新加坡數位銀行

2020-01-07 12:12

駱惠寧盼港重回正軌 龐培歐：北京屢行承諾才是正軌

2020-01-08 01:37

林鄭證實 周內與新任中聯辦主任駱惠寧會面

2020-01-07 11:31

曾因施工圖未審被罰…恆大武漢項目 腳手架坍塌致6死

2020-01-07 13:08

香港加速修訂控制疾病條例 新型傳染病納入呈報範圍

2020-01-07 10:19

廣州地陷月餘 才找到遇難者 另有1對父子失聯

2020-01-07 13:09

港媒指駱惠寧有彭定康影子 預期政策有變

2020-01-07 12:46

吳新明任江蘇昆山市委書記

2020-01-07 18:14

中大復課 校長盼浴火重生

2020-01-07 13:56

中國又大抓捕公民 許志永逃亡稱為國付代價

2020-01-07 13:54

武漢爆發肺炎疫情 美國駐中國使館發布警訊

2020-01-07 22:19

中國教育部下令 義務教育禁用境外教材

2020-01-07 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top