特斯拉新車交付 陸製Model Y啟動

特斯拉在上海的超級工廠1月7日首次向大陸社會用戶交付Model 3，並宣布啟動中國製造Model Y項目。親赴上海主持交車典禮的特斯拉CEO馬斯克表示，對上海產Model Y的需求，最終可能超過其他特斯拉車型的總和。

一年前的1月7日，特斯拉上海超級工廠奠基，從奠基到交付僅用了一年時間。上海市副市長吳清在現場表示，特斯拉實現了當年開工、當年投產、當年交付，印證了「上海速度」。未來，上海市政府將繼續做好「店小二」，創造更優的環境，提供更好的服務，讓中外企業都能够在上海實現高質量發展。

馬斯克說，能以最快的速度建成工廠、開始量產、進行交付，這樣令人驚嘆的進展，沒有中國政府尤其是上海市政府的支持和中國團隊的努力是無法實現的。特斯拉未來將持續在中國投資，生產Model 3、Model Y以及更多未來的車型，為中國消費者研發和生產真正屬於他們的汽車。

馬斯克昨天在交車現場宣布啟動中國製造Model Y項目，特斯拉Model Y於2019年3月15日在美國發布，定位於緊湊型SUV，提供四種動力版本，最高續航可達300英里（約為482公里）。Model Y採用了溜背式的車身，更具運動感，並且採用了隱藏式門把手、低風阻輪圈等標誌性設計。 Model Y是特斯拉的第五款車型，在美售價為3.9萬美元。由於Model Y將基於Model 3平台研發，將大幅降低特斯拉的研發投入支出。

值得一提的是，特斯拉車型引入中國製造的同時，在出行服務與人機交互等方面，也都在加速本土化進程。此前特斯拉官方微信發布了新車機系統軟件更新的預告圖，展示了歡樂鬥地主、歡樂升級、麻將、嗶哩嗶哩視頻、優酷、空氣質量顯示、天氣預報和娛樂日報等本土化應用。

特斯拉位於上海郊區的工廠，目前每周已生產1000多輛Model 3轎車，該公司已於2019年12月30日將一批電動汽車，交給一批員工。

特斯拉中國區總經理王昊上周曾表示，在大陸生產的Model 3的需求非常好，有信心把這家工廠生產的所有車輛都賣出去。

大陸近來汽車銷售大幅下滑，為了刺激銷售，特斯拉於1月3日宣布，大陸製造的Model 3標準續航升級版降價人民幣3.2萬元至32.38萬元。

由於在大陸購置新能源汽車，還可獲得約人民幣2.5萬元補貼，也就是陸產Model 3最終售價跌破人民幣30萬元大關，僅需人民幣29.9萬元（約新台幣129萬元）就能到手。