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直播電商打弊 整治誇大假廣告

2020-01-08 01:43聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

從農貨直播助推扶貧，到公益直播帶動愛心，再到法院直播法拍創新紀錄，直播業態在中國全面爆發，成為新的流量入口。然而火熱的背後，電商的新老問題在直播行業不斷出現。從「野蠻生長」到「補缺自省」，部分直播電商需要在「祛火」和「糾偏」中謀求新的發展。

新華社報導，行業研究機構艾媒諮詢發布的報告顯示，2019年中國在線直播用戶規模將超5億，四成受訪的直播用戶會選擇購買明星或網紅電商直播推薦的產品。淘寶直播發布的數據顯示，2018年淘寶直播引導成交超千億元，帶貨同比增速接近400%，可購買商品數量超過60萬款。

2019年，直播帶貨成為各大電商重點營銷板塊，淘寶、京東、蘑菇街、快手、抖音、唯品會等紛紛加入這一新的電商賽道。蘑菇街創始人、董事會主席陳琪認為，通過直播，消費者可以對商品的形態、功能得到全方位、更深入的了解。此外，超強的互動性也是電商直播的突出優勢。

「直播帶來的不僅僅是高轉化率，更帶來了『兩升一降』，即銷售額、滿意度提升，諮詢量下降，客服壓力小了。」森馬電商副總經理蔡一凡說。

目前，直播業態覆蓋了包括美妝、服飾、食品、家居、數碼家電、汽車等在內的幾乎所有行業。而主播群體中，一種是品牌、商家自己開設直播間，另一種是專業主播。專業主播來自不同行業，使用專業知識為消費者挑選、推薦商品，由此形成在消費領域的權威聲音，影響消費者。

多位專家認為，直播電商創造消費增量，成為拉動內需的重要驅動力，成為新國貨品牌成長的快速通道，一些新職業、新就業應運而生。

據統計，一線電商主播的孵化公司已逾600家，其中不少都位於杭州。中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林認為，網紅直播機構化、專業化的特徵越來越明顯，即從過去的UGC（用戶原創內容）模式向PGC（專業生產內容）模式轉變。

開個直播間，農民就可以面向全國銷售自家農產品。阿里巴巴數據顯示，2019年天貓「雙11」共有2萬場村播，有40多位縣長直播吆喝當地農貨。

直播也催生了不少新職業。從主播、網紅，到他們背後的經紀人、場景包裝師、直播助理、直播講師等，因電商直播而興起的職業已有數十種。

直播帶貨風風火火，但一些消費者反映，有些主播在帶貨時涉嫌傳播虛假廣告，出現貨不對板等問題，主要集中在誇大宣傳、數據注水、售後欠缺等方面。

多家電商平台已著手整治。淘寶直播引入了「人工智能」識別技術、品質分等功能，並與原有的商品、商家治理體系結合，保障消費者的合法權益；蘑菇街設有專業反作弊團隊，對不正當競爭進行打擊，對有虛假交易行為的商家給予降權、流量屏蔽、清退等處罰。

監管部門也對直播業態進行規範。國家廣播電視總局日前發布通知，要求網絡視聽電子商務直播節目和廣告節目用語要文明、規範，不得誇大其詞，不得欺詐和誤導消費者。

直播電商主播

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