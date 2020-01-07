比特大陸驚傳大裁員 前董事長：近乎自殺的錯誤決定

全球最大加密貨幣挖礦機生產商比特大陸（BITMAIN）驚傳大裁員，據稱裁員規模高達五成，其中AI晶片業務更是重災區。比特大陸前董事長詹克團為此發表公開信，形容此舉是「近乎自殺的錯誤決定」。

據上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，比特大陸的聲明稱，裁員是對前董事長大規模布局AI業務的「糾偏」。詹克團是比特大陸最大股東、共同創辦人，但兩個月前，遭另一位共同創辦人吳忌寒以更改公司法定代表人的方式，解除其在比特大陸的全部職務。

報導稱，彼特大陸這波裁員AI晶片業務是重災區，比例恐高於50%。吳忌寒認為，詹克團在AI晶片業務隨意擴張，「自殺式經營造成天量虧損」。吳忌寒掌權後，市場就普遍預期，比特大陸將縮編AI團隊和業務。

界面新聞引述比特大陸員工說法指出，吳忌寒執掌比特大陸後，公司已有多名高層遭開除或離職。「寒總回來時確實有種眾望所歸的感覺，但現在兩個月過去，我不覺得公司在朝著好的方向發展。」這名員工說。

詹克團在公開信中表示，他近日看到關於比特大陸計畫裁掉一半員工的消息，研發更是裁員重點，其中Al業務將被裁去三分之二。「剛看到這個消息的時候，我的感覺和剛看到自已的法人被變更時是一樣的，這肯定是假的吧？！」「這太不合常理了！」

詹克團指出，比特大陸的現金流健康，而且還有巨額虛擬貨幣資產。2019年比特大陸最困難是在1月，但隨後經營指標逐月改善。過去兩個月，他雖然還沒有看到財報，但相信現在情況比2019初要好非常多。

公開信稱，比特大陸員工約 1,300 人，其中Al業務線人員不到一半，而競爭對手都是數千人團隊。他質疑，「沒有投入，哪來的產出啊？」「我們都明白，Al的市場空間是巨大的，並且正在快速打開。」

詹克團表示，人和錢是保證技術領先的必要條件。他估算，即使比特大陸栽掉500人，一年也只能省下約7,000萬美元，相對於比特大陸的獲利根本微不足道。