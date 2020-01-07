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大陸小程序電商興起 今年交易額料逾13兆

2020-01-07 14:41聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

大陸小程序行業觀察者、阿拉丁CEO史文祿7日引用數據指出，2019年來自小程序交易額（GMV）已經超過人民幣1兆（約新台幣4.4兆元），預計到2020年底小程序GMV將超過人民幣3兆（新台幣13.1兆元），代表小程序電商將成為繼傳統電商、社交電商、直播電商之後的全新電商時代。

「小程式」是騰訊在2017年推出，號稱是App殺手，「微信之父」騰訊副總裁張小龍表示，小程式在微信上沒有入口，啟動方式透過掃二維條碼，無須安裝、無須移除程式，提出「用完即走」的新概念。

支付寶的小程序，也於2019年12月上線。阿拉丁日前公布2019年小程序TOP100榜單，前五名分別為同程藝龍酒店機票火車票、興盛優選、京喜、小年糕+和消滅病毒。

史文祿在中國服務貿易協會電子商務委員會、中國電子商務產業聯盟，在上海舉辦第八屆中國電子商務年會演講中指出，大陸互聯網發展20年，交易額（GMV）過人民幣百億的企業數量只有20家，而小程序發展2年， GMV過人民幣百億的企業數量已經超過5家。

他更大膽預測，照此增速，小程序發展再過3年，GMV過人民幣百億的企業數量會達到25家。

他還表示，小程序是首次實現全民級、全場景的互聯網時代，而隨著小程序互聯網的成熟，原移動互聯網的人口將不斷遷入，「小程序互聯網正在從小眾走向大眾，從精英走向平民，同時也讓互聯網創業從精英主義走到平民主義」。

因此史文祿做出了9大預測，分別是微信搜索賦能小程序，將改變大陸互聯網流量的航向；小程序電商將成為繼傳統電商、社交電商、直播電商之後的全新電商時代。

小程序+短視頻+直播將會產生下一代去中心化的抖音、快手；小程序讓線上線下融通和生活出行成為新的品類市場；高品質遊戲會讓小遊戲進入第二次青春爆發期。

5G下，小程序在人工智慧、雲遊戲以及Iot等領域會結合出新物種；小程序將成為大陸To B互聯網市場爆發的新基礎設施；小程序是傳統企業互聯網化最大和最好的一次機會；小程序投放將成為廣告市場的現象級存在。

大陸小程序行業觀察者、阿拉丁CEO史文祿7日引用數據指出，預計到2020年底小程...
大陸小程序行業觀察者、阿拉丁CEO史文祿7日引用數據指出，預計到2020年底小程序GMV將超過人民幣3兆（新台幣13.1兆元）。特派記者林宸誼／攝影
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