大陸平均月薪3.8萬 網友：把馬雲、馬化騰也平均了？

一份今（7）日發布的《2019年冬季中國雇主需求與白領人才供給報告》顯示，2019年冬季，大陸全國38個主要城市的平均月薪為人民幣8,829元（約新台幣3.8萬元），年增9.1%。有網友戲稱：「抱歉，我在扯後腿。」還有網友調侃：「是不是把馬雲馬化騰平均到裡頭了？」

報告指出，網路遊戲行業以人民幣1萬1,979元的平均月薪再次位居第一。信託/擔保/拍賣/典當行業的薪酬水準及排名較上一季提升幅度最大，以1萬1,924元的平均月薪排名第二。

中新經緯報導，智聯招聘發布的報告顯示，2019年冬季，大陸全國38個主要城市的平均招聘薪酬為每月人民幣8,829元，年增9.1%。

從各個城市來看，北京、上海、深圳平均薪酬位居前三，均在人民幣萬元大關之上，分別為1萬1,521元、1萬967元、1萬477元。瀋陽以6,939元位居最後。

珠海以每月人民幣9,465元的薪酬排名第五，超過廣州，並且該季的月薪漲幅最高，達8.1%。

報告顯示，從總體職位薪酬水準來看，高級管理平均月薪繼續保持上升，以人民幣2萬1,769元的平均月薪繼續位居職業平均月薪第一名，其次是IT管理/專案協調，平均月薪為1萬8,630元；證券/期貨/投資管理/服務的平均月薪為1萬3,333元排名第三。