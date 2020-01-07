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台灣輸大陸水果被驗出有害生物 遭退運銷毀

2020-01-07 12:13聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸海關近日通報，近期從屏東、台南等縣市輸入的蓮霧、檸檬、柚子等多批水果中含有有害生物，海關已按照相關規定予以退運或銷毀。

綜合陸港媒體報導，被查出的有害生物為影響農作物產量的大洋臀紋粉蚧和米爾頓姬小蜂，除會危害番石榴、柑橘、葡萄等熱帶和溫帶水果之外，也可能危害大豆、粟米、花卉等重要經濟農作物，不僅影響水果產量，且會使其失去食用價值，一旦傳入，會給農業生產帶來威脅。

大陸海關表示，希望台灣有關方面加強監管，避免給兩岸相關業者造成損失。

圖為福建平潭港海關檢查抵達的台灣水果。新華社資料照片
圖為福建平潭港海關檢查抵達的台灣水果。新華社資料照片
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