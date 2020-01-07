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阿里、小米進軍新加坡數位銀行

2020-01-07 12:12聯合報 記者李仲維/即時報導

新加坡金管局今（7）日表示，已收到21份數位銀行牌照申請，其中包括阿里巴巴旗下的螞蟻金服。

路透報導，新加坡金管局發表聲明稱，已收到21份數位銀行牌照申請，其中7份為零售銀行牌照申請，其餘為批發銀行。這是新加坡銀行業20年來最大一次開放，旨在刺激線上銀行發展。

報導稱，線上銀行能以相對較低的成本營運，並提供不同於星展銀行和華僑銀行這類現有銀行的服務。

金管局表示，數位銀行牌照的申請，吸引各種不同企業的強烈興趣。這些企業中有電商公司、技術和電信公司、金融科技公司(例如眾籌平台和支付服務提供者)以及金融機構。包括阿里巴巴旗下螞蟻金服、新加坡電信(STEL.SI)旗下子公司、東南亞叫車平台Grab以及許多新加坡企業，都加入牌照申請行列。

另據澎湃新聞報導，小米也宣布組建聯合體，在新加坡申請設立數位批發銀行。

包括尚乘集團、新能源集團、小米金融和FundingSocieties共同宣布建立獨家戰略合作夥伴關係，並於2019年12月31日向新加坡金融管理局申請發起設立新加坡數位批發銀行。

尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅表示，盼透過建立完善的戰略合作夥伴生態系統，創設新加坡最具創新力的平台銀行，從而更好地滿足中小型企業的所有金融發展和業務拓展需求。

尚乘集團和小米合作緊密，2019年5月雙方的合資公司洞見金融科技獲得香港金融管理局頒發虛擬銀行牌照，該虛擬銀行正式命名為天星銀行。

根據新加坡金融管理局2019年6月發布的公告，新加坡金融管理局將發布3張全數位銀行牌照以及2張數位批發銀行牌照，數位銀行牌照將允許實體在新加坡進行數位銀行業務，預計今年6月宣布申請結果，申請成功者預期可在2021年中旬推展業務。

新加坡金管局稱，接獲21份數位銀行牌照申請。新華社資料照片
新加坡金管局稱，接獲21份數位銀行牌照申請。新華社資料照片
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