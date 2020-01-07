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馬斯克將出席上海Model Y啟動與Model 3交車儀式

2020-01-07 09:20聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）CEO馬斯克，7日下午將出席特斯拉上海工廠Model Y項目啟動暨國產Model 3 交車儀式，特斯拉6日搶先在大陸官網和微博公布活動現場照，以及工廠內電動汽車下線開出工廠的影片，為7日的啟動和交車儀式預熱。

大陸知名航空博主「航空物語」，在微博發布Flightradar24截圖，證明馬斯克搭私人飛機，從洛杉磯飛往上海；巧合的是，馬斯克的灣流G650，6日是緊跟在東航的洛杉磯-上海航班後起飛。

特斯拉位於上海郊區的工廠，目前每周已生產1000多輛Model 3轎車，該公司已於2019年12月30日將一批電動汽車，交車給一批員工。

特斯拉中國區總經理王昊上周曾表示，在大陸生產的Model 3的需求非常好，有信心把這家工廠生產的所有車輛都賣出去。

大陸近來汽車銷售大幅下滑，為了刺激銷售，特斯拉於1月3日宣布，大陸製造的Model 3標準續航升級版降價人民幣3.2萬元至32.38萬元。

由於在大陸購置新能源汽車，還可獲得約人民幣2.5萬元補貼，也就是陸產Model 3最終售價跌破人民幣30萬元大關，大約僅需人民幣29.9萬元（約新台幣129萬元）就能到手。

騰訊科技報導，研究公司LMC Automotive上海分公司的分析師張燕表示，特斯拉正努力搶在其他全球汽車品牌推出更多電動汽車之前，交付自己的電動汽車。這是一種征服市場的嘗試。

根據LMC Automotive的數據，艱難的市場代表特斯拉今年可能僅能售出2.1萬輛大陸製造的Model 3。考慮到特斯拉上海工廠每週已開始生產超過1000輛汽車，並計畫在明年將產量翻一番，這將是一個緩慢的開局。

LMC Automotive表示，這一預測考慮到了特斯拉生產延遲的歷史、潛在的供應鏈限制以及大規模製造高品質汽車的複雜性。

然而其他分析師則表現得更為樂觀，上海預致汽車諮詢有限公司的董事總經理張豫認為，特斯拉可能會售出約10萬輛Model 3汽車。

中金公司駐上海分析師王磊指出，特斯拉可能總共售出12萬輛Model 3和Model Y汽車。

到目前為止，特斯拉的大陸專案進展順利，馬斯克的造訪幫助該公司獲得了優惠的銀行貸款，並迅速獲得了建廠和生產汽車的許可。

但成功需要贏得消費者的支持，根據投行Sanford C. Bernstein的數據，到目前為止大陸電動汽車銷量，約70%都來自於政府和與政策直接相關的客戶，包括計程車、出行服務和其他政府附屬的車隊營運商，這類買家通常會放棄特斯拉等豪華電動車，轉而選擇更便宜的本地車型。

投行Sanford C. Bernstein的分析師表示，這是一種扭曲的需求。而且未來兩三年市場不會有太大變化，價格低於人民幣10萬元的汽車占大陸電動汽車銷量的一半以上。

但可以肯定的是，在大陸龐大的人口中，有一部分人買得起特斯拉，但這家總部位於美國加州的公司，並不是唯一瞄準這些買家的全球電動汽車品牌。

福斯汽車旗下的奧迪，計畫未來兩年開始在大陸銷售9款新能源汽車，其中一半以上是純電池驅動，奧迪第一款電動車型E-Tron，已於2019年11月首次亮相，起步價約為人民幣69.3萬元。

戴姆勒的賓士EQC電動車型已於2019年10月上市，起步價為人民幣58萬元；寶馬計畫2021年開始在大陸製造iX3跨界車，並正與一家大陸合作夥伴合作，將Mini車型電氣化。

也有許多大陸的新貴瞄準了高階市場，蔚來汽車和小鵬汽車的電動SUV定價很高，但是已經找到了各自的粉絲。

全球諮詢公司AlixPartners的董事總經理戴爾表示，汽車製造商要讓自己脫穎而出並保持競爭力，將是一項挑戰。

特斯拉上海工廠Model Y項目啟動暨國產Model 3 交車儀式現場。 圖／T...
特斯拉上海工廠Model Y項目啟動暨國產Model 3 交車儀式現場。 圖／Tesla官微
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馬斯克搭私人飛機，從洛杉磯飛往上海；巧合的是，馬斯克的灣流G650，6日是緊跟在...
馬斯克搭私人飛機，從洛杉磯飛往上海；巧合的是，馬斯克的灣流G650，6日是緊跟在東航的洛杉磯-上海航班後起飛。圖／大陸知名航空博主「航空物語」
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特斯拉（Tesla）CEO馬斯克，將出席特斯拉上海工廠Model Y項目啟動暨國...
特斯拉（Tesla）CEO馬斯克，將出席特斯拉上海工廠Model Y項目啟動暨國產Model 3 交車儀式，圖為2019年他出席上海超級工廠開工儀式。 圖／Tesla官網
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