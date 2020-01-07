長沙臨空經濟區 改變民眾菜籃

湖南長沙的臨空經濟區正改變民眾的「菜籃子」。「從前做菜僅限於本地食材，現在挪威漁民捕撈的新鮮海味12個小時就能擺上老百姓的餐桌。」在湖南省長沙市一家海鮮酒樓內，有著28年從業經驗的大廚吳雲貴感慨頗深。

新華社報導，對中國內陸省份的老百姓而言，吃一頓海鮮是件「奢侈」的事情。吳雲貴表示，20世紀90年代從業之初，食材短缺，海鮮更是稀少，「當時，交通不便，冷鏈技術也沒發展起來，把海鮮從沿海城市運過來只能通過冰凍保存，或者做成乾貨，這樣一來，食材不夠新鮮，價格也十分昂貴」。

「現在不同了。挪威三文魚（鮭魚）、加拿大龍蝦、俄羅斯板蟹、法國生蠔……第一時間就能從原產國來到顧客的餐盤裡，保證新鮮。」吳雲貴說。

從冰鮮到生鮮、從乾貨到鮮貨、從原材料缺乏到食遍世界美味……這些年來，吳大廚鍋勺之中的「滄海桑田」背後，離不開臨空經濟區的功勞。

在長沙黃花綜合保稅區的一個倉庫內，一個庫房的倉門兩旁整齊堆放著數十個灰色塑料箱，近兩人高。「每週3班包機帶著上百噸海鮮降落在長沙黃花國際機場，運往全國各地，春節臨近，市場需求會更大。」

長沙黃花綜合保稅區位於長沙臨空經濟示範區核心區，緊鄰長沙黃花國際機場，長沙海關於2019年10月在黃花機場海關啟動「兩步申報」通關模式改革試點以來，通關效率進一步提高，來自加拿大、日本、挪威等國的生鮮海產和國內市場實現了「無縫對接」。

如今，品種豐富、價格實惠的各國海鮮正擺上中國人的餐桌。不僅如此，來自全球的乳製品、水果、調味品也進入更多百姓家。眼下，2017年獲批成立的長沙臨空經濟示範區正在加快打造對外開放升級版。

長沙跨無止境電子商務有限公司總經理助理郭薈蕊表示，公司在「雙十一」購物節當天就清關了數萬件來自世界多地的商品。公司從2019年3月註冊至今，貿易額超過了1億元。她說：「湖南不沿海、不靠邊，但隨著臨空經濟區的建設，將成為極具潛力的市場。」