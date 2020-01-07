國家郵政局 啟動快遞進村工程

2019年，中國年人均使用快遞達45件。國家郵政局局長馬軍勝6日在全國郵政管理工作會上表示，2020年，國家郵政局將啟動「快遞進村」工程，加快「快遞進廠」工程，實施「快遞出海」工程，進一步完善郵政業高質量的服務民生體系和高效能的國際寄遞體系。

新華社報導，「截至2019年底，全國鄉鎮快遞網點覆蓋率已經達到96.6%。2020年，我們將推進快遞下鄉換擋升級，基本實現鄉鄉有網點，並在此基礎上啟動快遞進村工程。」馬軍勝表示，國家郵政局將制定三年行動方案，深化郵政快遞業多領域合作，分階段分區域明確「進村」目標途徑，同時還將開展快遞服務現代農業金銀牌項目評定，助力鄉村振興戰略。

關於「快遞進廠」，馬軍勝表示，2020年將出台快遞服務製造業指導意見，打造一批入廠物流、倉配一體化、訂單末端配送、區域性供應鏈服務、嵌入式電子商務等代表項目。推動與相關部門聯合深化快遞服務中國製造的政策機制，創新融合發展新模式，探索重點行業融合發展新路徑，細分市場出台項目指引。

此外，還要充分調動地方積極性，開展「快遞進廠」典型項目建設和重點區域試點，推進產業融合和產城融合。

「聚焦國際物流寄遞關鍵環節不可控等問題，建立面向全球的寄遞物流服務體系，助力提升國家整體競爭力。」馬軍勝表示，2020年開始實施「快遞出海」工程，推動制定促進國際寄遞物流發展相關政策文件，多方式拓展國際服務網絡，加強國際快遞航空網絡能力建設，提升國際運營能力和競爭力；編制郵件和快件進出境設施規劃，優化國際郵件互換局佈局。

2020年，郵政業將進一步加強綠色發展理念，力爭實現「9792」目標，即「瘦身膠帶」封裝比例達90%、電商快件不再二次包裝率達70%、循環中轉袋使用率達90%、新增2萬個設置標準包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網點。