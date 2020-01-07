滬百餘外企 成立聯合會

上海市總工會6日發布消息稱，將成立「上海著名外企工會聯合會」（以下稱聯合會），搭建企業與政府對接對話平台、企業與工會互信互促平台、企業與職工共識共贏平台等三大平台。 中新社報導，首批加入聯合會的有惠氏營養品（中國）有限公司、強生（上海）醫療器材有限公司等百餘家高知名度外企。

作為上海經濟社會發展的一支重要力量，僅占上海全市企業數2%的外商投資企業，貢獻了全市超過四分之一的GDP，吸納了五分之一左右的就業人數。

聯合會將由中國國際技術智力合作有限公司、上海外服（集團）有限公司等國際知名人力資源服務公司工會，以及外企規模集聚、分布廣泛的陸家嘴金融貿易區、上海紫竹高新技術產業開發區、松江經濟技術開發區等國家級和市級重點園區工會發起。

首批百餘家會員企業，按照社會知名度高、發展貢獻大、職工人數多的三大標準，由初始發起單位推薦。 聯合會遵循自願結合的原則，凡上海著名外企資源集聚的區、產業、園區、企業均可申請加入。每屆任期5年。設日常辦公機構，由主席、副主席主持，下設辦公室、基層發展部、會員服務部和法務咨詢部，通過實體化運作、實體化辦公。

聯合會將推出服務清單，力爭通過3年努力，完成實地實體型著名外企建會率超過70%，組織服務覆蓋率超過80%的基本任務。

聯合會擬按照聯合制、代表制的原則組成，通過實體化運作、實體化辦公，切實發揮外企與職工、外企與政府間的橋樑紐帶作用。在這一過程中，還將培養一支懂外企、善管理、具有國際視野的高素質社會化工會工作者隊伍。

聯合會將充實豐富《上海著名外企工會聯合會服務政策清單》。清單包含組建服務、賦能服務、科創服務三大類24個服務項目。未來，聯合會將著力在人才高地、產業高地和創新高地的打造，發揮外企和工會彼此的優勢，在上海中心任務中發揮更大作用。