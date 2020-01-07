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拚經濟總量 突破２兆元 浦東推「五大倍增行動」

2020-01-07 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市浦東新區五日舉行第六屆人民代表大會第七次會議，為實現區域經濟總量突破人民幣2兆元的目標，2020年浦東將全力實施產業能級、項目投資、功能優勢、土地效益、服務效能「五大倍增行動」。

新華社報導，作為改革開放前沿陣地，2018年浦東新區生產總值首度超過1萬億元。支持浦東改革開放再出發，2019年6月上海市政府出台相關意見，提出通過7年左右的努力，推動浦東經濟總量突破2兆元。

「2019年，浦東新區生產總值預計增長7%，規模以上工業總產值穩定在萬億元規模，一般公共預算收入穩定增長，有效發揮了上海經濟發展的穩定器、壓艙石、動力源作用。」浦東新區區長杭迎偉表示。

2020年是上海國際經濟、金融、貿易、航運中心基本建成和科創中心基本框架形成之年，也是浦東開發開放30周年。杭迎偉說，2020年浦東將全力實施產業能級、項目投資、功能優勢、土地效益、服務效能「五大倍增行動」，地區生產總值預期增長7%左右，力爭實現「萬億平台、千億增量」。

在「五大倍增行動」中，產業能級的倍增頗受關注。發揮科技創新策源和高端產業引領的作用，目前浦東已經形成中國芯、創新藥、藍天夢、智能造、未來車和數據港六大硬核產業集群。在過去的一年裡，六大硬核產業亮點頻現，如位於浦東的中芯國際14納米生產工藝實現量產，區域集成電路產業規模同比增長19%。創新藥捷報頻傳，一批源於浦東的國產新藥相繼上市。

2020年，浦東將繼續加快上海集成電路設計產業園、張江創新藥產業基地等一批載體的建設，推動更多硬科技成果轉移轉化，為經濟發展注入強勁動力。

上海

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